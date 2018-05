Raphaël Halet, um dos lançadores de alerta no caso Luxleaks, recebeu ontem o prémio Daphne Caruana Galizia, que distingue jornalistas e defensores do direito à informação.

Luxemburgo 8 min.

Luxleaks. Lançador de alerta Raphaël Halet recebe prémio em Bruxelas

Raphaël Halet, um dos lançadores de alerta no caso Luxleaks, recebeu ontem o prémio Daphne Caruana Galizia, que distingue jornalistas e defensores do direito à informação.

O prémio, atribuído pela primeira vez, foi criado pela Esquerda Unitária Europeia em homenagem à jornalista Daphne Caruana Galizia, assassinada em 16 de outubro em Malta, quando investigava um caso de corrupção.

O júri atribuiu também o prémio de forma póstuma ao jornalista eslovaco Ján Kuciak, assassinado em fevereiro deste ano, quando investigava um caso de fraude fiscal com vínculos a políticos na Eslováquia.

O galardão, no valor de cinco mil euros, vai ser dividido por Raphaël Halet e a família do jornalista. Segundo o comunicado do grupo parlamentar europeu, a atribuição do prémio ao lançador de alerta francês e ao jornalista eslovaco visa distingui-los "pelo seu trabalho e coragem na denúncia da corrupção" e "das transgressões dos poderosos".

Do júri faziam parte três eurodeputados, incluindo Marisa Matias, do Bloco de Esquerda, e jornalistas como Can Dündar, exilado em Berlim desde 2016 para escapar à perseguição do Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, além da lançadora de alerta francesa Stéphanie Gibaud, que denunciou um escândalo relacionado com o banco UBS.



Durante a entrega do prémio, em Bruxelas, a eurodeputada Marisa Matias sublinhou a importância do trabalho jornalístico para a democracia e destacou os riscos corridos pelos lançadores de alerta: "Muitos jornalistas de investigação arriscam a sua vida e muitos a perdem para que tenhamos acesso à informação. Também os lançadores de alerta arriscam a sua vida pelo interesse comum, ao denunciar práticas de evasão fiscal e esquemas de corrupção".

Raphaël Halet era funcionário administrativo da PricewaterhouseCoopers (PwC) no Luxemburgo, responsável pelo departamento que digitalizava os acordos fiscais entre o Estado luxemburguês e as multinacionais, que chegavam a pagar impostos próximos de zero. O francês só percebeu que tipo de papéis lhe passavam todos os dias pelas mãos quando viu a reportagem “Cash Investigation”, na France 2, em maio de 2012. A reportagem mostrava alguns dos documentos que Antoine Deltour, o outro lançador de alerta no caso Luxleaks, copiara e transmitira ao jornalista. Halet, que agiu de forma independente de Deltour, dois anos após este ter deixado a empresa, ficou chocado, e decidiu passar também informações sobre as multinacionais ao jornalista, para mostrar ao mundo o que se passava. Acabaria acusado no processo, mas ao contrário de Antoine Deltour, o Tribunal recusou-lhe o estatuto de lançador de alerta, tendo sido condenado ao pagamento de mil euros.

P.T.A. / P.C.S. (com agências)



Recorde a entrevista que o Contacto fez ao lançador de alerta em maio de 2016:

A vida de um denunciante. "A igualdade perante o imposto não existe"



Raphaël Halet é um dos denunciantes do processo Luxleaks, processo que foi conhecido na sua totalidade no final de 2014, depois de o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ) ter divulgado documentos com dados de centenas de acordos fiscais secretos feitos entre cerca de 340 multinacionais e o Fisco luxemburguês, entre 2002 e 2010. Halet foi um dos lançadores de alerta que acabou sentado no banco dos réus. O CONTACTO falou com o arguido sobre a sua vida antes, durante e depois de ter feito o alerta. Halet é casado, tem dois filhos – um com quatro e outro com oito anos – e está desempregado neste momento, mas nunca duvidou dos seus actos. Passar os documentos ao jornalista Edouard Perrin foi a forma que encontrou “para participar modestamente para que as regras do jogo mudassem”. “Quando estamos do lado da igualdade, estamos num combate justo, no sentido certo da história”, afirma.

Foto: Chris Karaba

CONTACTO – Como era a sua vida antes deste processo?

Raphaël Halet – Muito boa, normal. Trabalhava em fotografia com um amigo, fazia reportagens fotográficas de paisagens e sobre a actualidade. Não tinha qualquer contacto com a finança ou com o Luxemburgo.

Como chega à consultora PricewaterhouseCoopers (PwC)?

O negócio da fotografia começou a ter dificuldades, começou a ser cada vez mais difícil vender as nossas fotografias na imprensa. Os orçamentos publicitários começaram a diminuir e a situação complicou-se. Chegou uma altura em que tinha muitos encargos sociais e resolvi parar, pagar a minha dívida à Segurança Social e procurar outra profissão como administrativo. Procurei na internet empregos como administrativo e, por acaso, encontrei a PricewaterhouseCoopers. Entrei em Setembro de 2006.

Quais eram as suas funções?

Fui secretário até 2011 e a partir daí trabalhei como administrativo e coordenava uma equipa. ’Scannar’ os documentos fazia parte do trabalho diário da equipa onde trabalhava. Não tinha a percepção do que eram Advance Tax Agreements (ATA) ou declarações fiscais. Eram só documentos que tinha de ’scannar’, fotocopiar e registar e dar a quem pedia. Eram só documentos com os quais tínhamos de lidar. Na minha equipa não havia formação de jurista, de contabilidade ou de fiscalidade. Não dizíamos que este ou aquele ATA eram ou não legais e não éramos capazes de dizer que determinado acordo permitia uma determinada poupança e uma determinada taxa de imposto a uma empresa. Foi quando vi a reportagem que percebi que eram moralmente e eticamente condenáveis e que legalmente estava no limite. E alguns foram mesmo considerados pela Comissão Europeia como ilegais.

Como decidiu divulgar os dados das multinacionais?

Decidi participar modestamente para que as regras do jogo mudassem, porque é contrário à legalidade fiscal e contra a concorrência e porque não é normal que uma empresa que faz milhares de milhões em volume de negócios não pague praticamente impostos. Há o caso de um laboratório farmacêutico britânico de nível mundial com um volume de negócios de milhares de milhões de euros, que paga, através do Luxemburgo, uma taxa de imposto de 0,0156%. E um trabalhador francês que ganhe o salário mínimo nunca pagará apenas aquela taxa de imposto. A igualdade perante o imposto não existe.

Alguma vez teve dúvidas?

Nunca tive dúvidas em relação às minhas iniciativas. Talvez agisse de forma um pouco diferente, mas duvidar... quando se trata de uma injustiça, quando estamos do lado da igualdade, estamos num combate justo, no sentido certo da história.

Disse que agiria de forma diferente. De que forma faria as coisas?

Bom, isso era preciso um botão para voltar atrás. É impossível dizer.

Por que fez um acordo com a PwC?

Porque me garantiram que se cooperasse com o inquérito interno e me calasse, não iria ter consequências penais, e faríamos um acordo de despedimento para ter direito ao subsídio de desemprego durante algum tempo. A contrapartida era eu não falar à imprensa, e o prejuízo, que eles avaliavam em dez milhões de euros, seria reduzido a um euro.

Foi pressionado?

Assinei depois de 17 horas, às três horas da manhã. A arma estava carregada com uma bala de dez milhões de euros. Eu não sou milionário, não posso dizer que assinei na posse de toda a minha liberdade. Se tivesse mil milhões de euros de fortuna, não era grave ter de pagar dez milhões de euros. Mas trabalhava como secretário e depois como administrativo, com o salário correspondente.



Raphaël Halet com o jornalista Edouard Perrin e o lançador de alerta Antoine Deltou, durante o julgamento no Tribunal do Luxemburgo. Foto: Chris Karaba

Referiu que a PwC teve acesso a fotografias do seu casamento.

Durante as buscas em minha casa, tinham um dossier volumoso com duas fotografias do meu casamento que não eram públicas nem estavam na internet. Reconheci as fotos, sabia o momento em que tinham sido tiradas e por quem e onde. Nesse momento percebi que já não estava perante um problema entre empregado e empregador, mas tinham acesso a fotos privadas, não estávamos apenas no plano empregado-empregador.

Teve medo nesse momento, por si ou pela sua família?

Quando agimos sob pressão, não agimos da mesma forma que agiríamos se estivéssemos em liberdade. E há o facto de me dizerem que não me perseguiriam em tribunal se eu assinasse, e depois finalmente acabo em frente a um juiz de instrução, poucas semanas depois. Prometem-me que não me vão processar mas sou processado, e há a ameaça dos dez milhões de euros de indemnização. O que é que eu faço numa situação destas? Em frente ao juiz de instrução, não estava em liberdade [para falar]. O procurador, esta manhã, disse que eu não era um “alertador” no momento em que cometi os factos, mas isso é falso. A 21 de Maio de 2012, dez dias depois de ter enviado o meu primeiro email ao jornalista, disse-lhe: “Quero contribuir modestamente para que haja uma mudança, porque participo num sistema de evasão fiscal contra a minha vontade”. Não foi uma coisa que inventei depois.

E como é a sua vida agora?

É uma vida mais sã, não tenho os mesmo problemas de saúde nem os mesmos problemas morais que tinha antes. Sei que o que fiz está no domínio do justo e da igualdade. Vejo na internet que 80% das pessoas são contra a evasão fiscal e estão com os denunciantes, e vejo que não sou o único que se coloca este tipo de questão sobre o que não está bem. Há 80% de pessoas que estão connosco, mesmo no Luxemburgo. Não estou sozinho. E quando nos apercebemos que não somos os únicos a pensar o mesmo e o que pensamos está no domínio do justo e da igualdade, e não do racismo ou do ódio, estamos de acordo connosco próprios.

Paula Cravina de Sousa



(publicada originalmente na edição de 11 de maio de 2016 do jornal Contacto)