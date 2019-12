O Grão-Ducado situa-se na sexta posição dos países da União Europeia que menos vão ao médico.

Luxemburgueses vão em média seis vezes ao médico por ano

Susy MARTINS O Grão-Ducado situa-se na sexta posição dos países da União Europeia que menos vão ao médico.

Os residentes do Luxemburgo consultam o médico em média 5,7 vezes por ano. As visitas podem ser ao consultório, ao domicílio ou ainda no serviço do hospital. No estudo não são tidas em conta as hospitalizações, antes ou depois de uma operação.

Estes dados, referentes a 2017, foram divulgados esta quinta-feira pelo gabinete europeu de estatísticas (Eurostat).

Os habitantes da Hungria e da Eslováquia são os consultam, superando as dez visitas médicas por ano. A Alemanha surge em terceiro lugar dos países da União Europeia que mais consultam, com 9,9 visitas.

Em contrapartida, os habitantes de Chipre e Suécia são os que menos consultam, não ultrapassando as cinco visitas ao médico por ano.

O Grão-Ducado situa-se na sexta posição dos países da União Europeia que menos vão ao médico. Enquanto que em 2012 iam mais de seis vezes por ano ao médico, esse número diminuiu para 5,7 vezes em 2017.