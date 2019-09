Entre os países da UE, o Grão-Ducado é onde os habitantes viajam menos dentro do próprio país, indica o Eurostat.

Luxemburgueses são os campeões dos gastos em férias

Paula SANTOS FERREIRA

Quando é para ir de férias, os luxemburgueses gostam de fazê-lo com qualidade. Por isso, são o povo entre os europeus que mais dinheiro gasta com as férias: 749 euros por pessoa em cada viagem, revelam os dados do Eurostat relativos a 2017.

Uma quantia bem diferente da dos portugueses, que se ficam pelos 156 euros, por pessoa. E da média europeia que é de 377 euros.

A seguir aos ‘campeões´luxemburgueses vêm os austríacos, com 641 euros, por pessoa e viagem, e os habitantes de Malta com 633 euros. A Roménia é o país onde se gasta menos com viagens, 135 euros por pessoa e por viagem.

Os destinos mais frequentes e cuja permanência é mais longa são Portugal (18%), França (16,5%) e Espanha (11,3%). Em baixo a infografia do Eurostat.

Em média, a população do Grão-Ducado gasta 108 euros por noite durante as suas viagens.

Veja aqui de onde são os principais turistas que visitam o Grão-Ducado, segundo o Eurostat.

Viagens são quase todas para fora

Os luxemburgueses gostam mesmo de viajar para o estrangeiro, gastando apenas 0,5% em viagens dentro do país.

São entre os povos da EU, os que fazem menos viagens no próprio país. 99,5% são para fora do Luxemburgo.

Dentro dos países da comunidade europeia seguem as preferências das populações dos outros estados membros. Espanha, França e Itália são de longe os países mais visitados por cidadãos da União Europeia (EU).

Fora da UE, o top 3 dos países preferidos pelos habitantes dos países da EU são os EUA, em primeiro, seguindo-se a Suíça e a Turquia.

As viagens para fora da Europa contabilizam apenas 15% do total, sendo a América (5,8%) o continente mais visitado, seguindo-se a Ásia (5,1%) e África (3,7%).

Em 2017, a população do Luxemburgo gastou um total de 1 411 mil milhões de euros em viagens. Deste valor, apenas oito milhões foram gastos em viagens dentro do país.

