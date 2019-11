O Luxemburgo tem umas das maiores taxas de consumo de álcool 'per capita' entre os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

Luxemburgueses reduziram consumo de álcool em um litro numa década

De acordo com o relatório "Panorama da Saúde 2019", em 2017, os luxemburgueses beberam em média 11,3 litros de bebidas alcoólicas por ano, o que coloca o Grão-Ducado em quinto lugar na lista dos países da OCDE com maior consumo.

Em comparação com 2007, os luxemburgueses reduziram em cerca de um litro o consumo de álcool 'per capita', quando na altura consumiam uma média de 12,3 litros por ano.

Segundo os dados, baseados nas vendas, à frente do consumo observado no Luxemburgo estão a Lituânia, Áustria, França e República Checa.

Portugal aparece na 11a posição, com os portugueses a beber em média 10,7 litros de álcool por ano, acima dos 8,9 da média da OCDE.

O relatório faz também menção às taxas diárias de tabagismo. No Luxemburgo, a média de fumadores diários maiores de 15 anos é de 14,5%, logo abaixo dos 16,8% de Portugal.

Em média, em toda a OCDE, 23% de homens fumam diariamente em comparação com 14% das mulheres. A Islândia é o único país em que as mulheres fumam mais do que os homens.

O relatório alerta que "estilos de vida pouco saudáveis, nomeadamente fumar, o uso nocivo de álcool e a obesidade, são a causa de muitas condições crónicas de saúde, encurtando vidas e piorando a qualidade das mesmas".

Henrique de Burgo com Lusa