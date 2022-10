O EUMatrix mediu a influência dos deputados europeus, presentes em frentes como saúde, energia, digitalização ou alimentação.

Parlamento Europeu

Luxemburgueses entre os eurodeputados mais influentes

Laura BANNIER O EUMatrix mediu a influência dos deputados europeus, presentes em frentes como saúde, energia, digitalização ou alimentação.

Quem é o mais influente dos 705 eurodeputados? Esta é a pergunta que o site EUMatrix tentou responder no seu ranking anual dos membros do Parlamento Europeu. Para realizar este índice, a plataforma utilizou uma metodologia que tem em conta as interações dos eurodeputados dentro e fora do hemiciclo.

Os seis eurodeputados luxemburgueses não estão no topo da classificação, o que se deve principalmente à dimensão da delegação. É difícil competir com a Alemanha (96 deputados), França (79 deputados) ou Itália (76 deputados).

Mesmo devido ao número reduzido, os eurodeputados luxemburgueses não estão a sair-se mal no que toca à sua influência. Christophe Hansen (CSV) está no 27º lugar, enquanto Charles Goerens (DP) está no 51º lugar. No pódio, está a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola (PPE) de Malta, seguida pelo eurodeputado alemão Manfred Weber (PPE), e a finlandesa Heidi Hautala (Vihreä liitto).

Tilly Metz destaca-se nas políticas agroalimentares

"Entre os países mais pequenos, os malteses, luxemburgueses e finlandeses são os que têm maior influência", nota o estudo publicado a 18 de outubro. Mas neste top 100, tal como no Parlamento, são os alemães os mais presentes. No total, estão representados 23 deputados alemães, em comparação com apenas sete franceses, sete espanhóis, sete italianos, seis belgas e cinco holandeses.

Para além de Christophe Hansen e Charles Goerens, destaca-se neste relatório uma terceira figura luxemburguesa, Tilly Metz. Embora a ecologista não apareça no ranking geral, está bem colocada na lista de políticas agroalimentares. Os três primeiros são os alemães Norbert Lins (PPE), Martin Häusling (Bündnis 90/Die Grünen), e a checa Veronika Vrecionova (Občanská demokratická strana), sendo que Tilly Metz está em quinto lugar.

O papel da eurodeputada como relatora-sombra do texto legislativo sobre a estratégia "Da Exploração Agrícola à Mesa" (que visa estabelecer um sistema alimentar justo, saudável e amigo do ambiente) é uma das razões pelas quais surge em quinto lugar.

Nas outras áreas estudadas, nomeadamente energia, digital e saúde, nenhum eurodeputado luxemburguês fez o top 10 ou o 5.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.