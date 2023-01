O ano de 2023 traz dois atos eleitorais: as eleições comunais e as legislativas.

Eleições

Duas eleições este ano no Luxemburgo

Diana ALVES O ano de 2023 traz dois atos eleitorais: as eleições comunais e as legislativas.

O ano de 2023 traz dois atos eleitorais: as eleições comunais e as legislativas. Nas primeiras, os estrangeiros também podem votar, e desta vez há novas regras em matéria de recenseamento.



Só seis mil estrangeiros estão inscritos para votar nas comunais da capital As eleições comunais realizam-se a 11 de junho de 2023.

As eleições comunais estão marcadas para o próximo dia 11 de junho. Luxemburgueses e não-luxemburgueses podem participar. Com as novas regras, aprovadas em 2022, todos os estrangeiros podem votar, independentemente do tempo de residência no país. A cláusula de cinco anos de residência, obrigatória até aqui, foi abolida.

Prolongado período de recenseamento

Mas é necessário estar recenseado/a. Ao contrário do que acontece com os cidadãos com nacionalidade luxemburguesa, para os estrangeiros a inscrição nos cadernos eleitorais não é automática. Porém, os não-luxemburgueses terão, desta vez, mais tempo para tratar desse processo. Podem fazê-la até 55 dias antes das eleições. A inscrição nos cadernos comunais pode fazer-se junto da administração da autarquia de residência ou através do portal MyGuichet. No caso da segunda opção, o recenseamento não demora mais do que apenas alguns minutos.

Legislativas luxemburguesas marcadas para 8 de outubro de 2023 As listas de partidos e candidatos deverão ser divulgadas na primavera do próximo ano, mas Xavier Bettel já afirmou estar disponível para encabeçar a do DP, se o partido quiser.

O segundo ato eleitoral do ano está marcado para o dia 8 de outubro. Trata-se das eleições legislativas, abertas apenas aos cidadãos com nacionalidade luxemburguesa.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.