"Luxemburguesas" passam fronteira para atirar gato pela vedação de um abrigo em Trier

O insólito foi denunciado pelo abrigo para animais alemão que garante ter filmado o momento em que uma das mulheres atirara um gato dentro de um saco térmico pela vedação. O animal ficou ferido.

Abandonado na sexta-feira, por volta das 21h30, o gato teve de ser visto por uma equipa de veterinários. Ficou ferido depois do embate. Foi atirado para o interior do abrigo Tierheim Trier, na Alemanha, que usou as redes sociais para denunciar o episódio "inacreditável".

De acordo com o relato partilhado na Facebook, uma das duas mulheres que chegaram num carro com matrícula luxemburguesa saiu e atirou um saco com um gato preto bebé e um comida pela vedação da associação que apoia animais abandonados.

O momento foi filmado pelas câmaras de segurança. "Terem atirado comida para gatos não muda nada", faz questão de sublinhar a associação que pede ajuda para identificar as mulheres.

Quem tenha informações sobre as ocupantes, uma com 55 a 60 anos e outra mais jovem, do veículo azul metálico com matrícula luxemburguesa, deve enviar um email para info@tierheimtrier.de ou contactar a polícia da região.





