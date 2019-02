A língua luxemburguesa foi reconhecida como língua nacional há 35 aos, ou seja, a 24 de fevereiro de 1984. Atualmente é falada por cerca de 400 mil pessoas.

Luxemburguês tornou-se língua nacional há 35 anos

Além de língua nacional, é uma das três línguas oficias do Grã-Ducado.

A língua luxemburguesa foi reconhecida como língua nacional há 35 aos, ou seja, a 24 de fevereiro de 1984. Atualmente é falada por cerca de 400 mil pessoas.



"A língua nacional do Luxemburgo é o luxemburguês", assim reza o artigo 1 da Lei do Regime da Língua, aprovada há 35 anos. A mesma lei estabeleceu ainda o luxemburguês, o francês e o alemão como línguas oficiais, obrigando os funcionários da administração pública a responder "tanto quanto possível" na mesma língua em que for feito o pedido, ou seja, francês, alemão ou luxemburguês.

Apesar de as leis estarem redigidas apenas em francês, o alemão e o luxemburguês são também considerados línguas administrativas e judiciais.



Ao longo destes 35 anos, a língua de Dicks uniformizou a sua gramática e ortografia, tem dicionários (também online) e tornou-se numa das exigências para a aquisição da nacionalidade por parte dos estrangeiros.



Padre Sérgio Mendes. “Aqui a língua é uma barreira e um muro” Provedor da Santa Casa da Misericórdia no Luxemburgo revela que “falta pagar 200 mil euros da casa que serve de sede”, é contra a eutanásia, além de favorável ao fim do celibato dos padres e ao sacerdócio das mulheres.

Mas tem também algumas fraquezas. Com cerca de 400 mil falantes, o luxemburguês é considerando pela Unesco como uma língua "vulnerável" e ainda não conseguiu obter o estatuto de língua oficial da União Europeia.

Photo: Gerry Huberty

Internamente, e segundo uma sondagem do Statec de junho de 2018, 73% da população fala o luxemburguês, sendo menos falada que o francês. Na escola, apesar de o Governo ter reforçado o apoio ao estudo e uso da língua (com a lei de 20 de julho de 2018), a alfabetização das crianças continua a ser feita em alemão, fazendo com que os mais pequenos e a população em geral desconheçam a norma escrita da língua.



Algumas questões da sondagem: