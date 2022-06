É a primeira vez que um crítico da vacinação foi condenado no Luxemburgo por comparar a política de combate à pandemia do governo com os crimes nazis.

Justiça

Luxemburguês multado por comparar medidas anti-covid a crimes nazis

Por Steve Remesch e Emery P. Dalesio

Pensa-se que um tribunal luxemburguês terá criado um precedente ao condenar um homem por minimizar o Holocausto nazi ao compará-lo às restrições de combate à Covid do governo.



O tribunal criminal de Diekirch na quinta-feira multou Bernard K., de 34 anos de idade, de Wiltz, em 750 euros, por desvalorizar e negar o genocídio de 6 milhões de judeus europeus durante a Segunda Guerra Mundial.

O direito penal luxemburguês permite penas de até dois anos de prisão e 25.000 euros em multas por negar, banalizar ou justificar crimes de guerra, genocídio ou outros crimes contra a humanidade. É a primeira vez que um crítico da vacinação foi condenado no Luxemburgo por comparar a política de combate à pandemia do governo com os crimes nazis.

Os recursos à decisão podem ser apresentados no prazo de 40 dias. As fotografias e declarações que Bernard K. tinha publicado nas redes sociais incluíam uma estrela judaica de seis pontas com a inscrição "não vacinados", uma comparação com o mandato nazi para que os cidadãos judeus exibissem a estrela amarela com a etiqueta "judeu" nas suas roupas.

Outras imagens que equiparam as medidas do governo com a perseguição alemã dos anos 30 e 40 incluíam a exibição de certificados de vacinação Covid-19 com o passaporte ancestral da era nazi. O arguido disse considerar as publicações como satíricos e não ter compreendido as implicações. Mas não deu respostas concretas quando o juiz presidente lhe perguntou em que medida considerava errados os seus actos. O remorso de Bernard K., uma avaliação de que não tinha agido por motivos racistas e o seu processo criminal limpo levaram os procuradores a exigir apenas uma multa de 2.000 euros.

Esta notícia foi originalmente publicada no Luxembourg Wort

