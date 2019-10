Luxemburguês libertado após 10 anos preso na Argélia

O financeiro Med Chani foi condenado, em 2009, por corrupção. Sempre se disse inocente. Na cadeia foi torturado. Livre poderá regressar ao Grão-Ducado.

O consultor financeiro com dupla nacionalidade, argelina e luxemburguesa, Medjdoub Chani sempre negou as acusações de corrupção e branqueamento de capitais, feitas pelas autoridades argelinas, mas em 2009, o tribunal de Argel condenou-o a uma pena de 10 anos de prisão.

Este mês, a pena foi cumprida na totalidade e o financeiro foi libertado do longo cativeiro, anuncia a RTL.

A sentença de Med Chani foi cumprida nas prisões argelinas com queixas de tortura feitas à comissão de Direitos Humanos da ONU e uma greve de fome contra o que considerou um julgamento parcial e como um alerta para as más condições em que estava detido.

Agora que é um homem livre, Chani poderá voltar para o Luxemburgo, onde vive desde 1988 e é casado com uma luxemburguesa.

Como o site da RTL relembra a família e amigos de tudo fizeram junto do governo e autoridades do Grão-Ducado para intervir na situação de Med Chani. Em 2015 chegou a decorrer uma manifestação em frente à Câmara dos Deputados, na cidade do Luxemburgo.

Dúvidas quanto à culpa

A condenação deste especialista financeiro foi baseada na alegada corrupção e branqueamento de capitais em que Med Chani terá estado envolvido, durante aquela que ficou conhecida como a “construção e corrupção do século”, na Argélia. Tratou-se da construção de uma auto-estrada, de 1200 km, que atravessa o país de leste a Oeste. As obras estavam a cargo do consórcio chinês Citic-CRCC onde o luxemburguês era consultor financeiro.

Uma obra que gerou polémica e envolveu até o presidente argelino da altura. O caso tornou-se um assunto nacional, chegando a fazer manchetes de jornais no país.

“Será que o empresário agiu como bode expiatório para mostrar que o governo estava agir contra a corrupção? Em todo o caso, ele [Med Chani] sempre se negou ter cometido qualquer acto ilegal”, questiona a notícia de hoje do site Paperjam.



Tortura e pressões na prisão

A vida na prisão argelina foi dura para este luxemburguês nascido na Argélia, como noticiou o jornal francês Liberation, em 2015 e em 2016.

Med Chani foi notícia porque apresentou uma queixa à comissão de Direitos Humanos da ONU pela detenção ilegal e pela tortura e espancamentos de que era alvo na prisão argelina. Quem o representou foi o seu advogado francês, William Bourdon, especialista em Direitos Humanos. Bourdon baseou-se na Convenção Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, assinada em 1968 e ratificada pela Argélia em 1989.

Queixa chega à ONU

Esta comissão da ONU deu razão a Chani e alertou e “responsabilizou” o governo da Argélia sobre estas agressões contra o financeiro que vão contra os Direitos Humanos, mas de nada valeu.

O gestor financeiro foi preso quando desembarcava em Argel vindo do Luxemburgo, em setembro de 2009.

O financeiro com dupla nacionalidade ficou inicialmente detido 20 dias sem poder falar com o seu advogado, nem contactar a família. Nem sequer havia um procurador público envolvido no processo de detenção.

E nunca mais saiu da prisão, até agora. Na sua cela, no início da detenção, escreveu uma longa carta contando tudo o que lhe estavam a fazer.

As formas de tortura

"A parte difícil não é o espancamento clássico que ocorre em quase todos os interrogatórios, como estaladas, pontapés e socos", conta ele na carta que serviu como base da queixa à ONU, citada pelo jornal 'Liberation'.

O pior são as humilhações: "Uma noite, eles [os guardas] irritaram-se porque eu ousei pedir água para me lavar”.

Chantagem emocional

Além das chantagens emocionais. O luxemburguês entrou em pânico, quando um dia ouviu o seu sobrinho na sala ao lado da sua. “Ouço uma voz familiar, a do meu sobrinho. Tenho medo do que lhe possam fazer. Passam a “bola” para mim: libertam o meu sobrinho se eu responder corretamente às perguntas deles”, escreveu Med Chani.

Os tribunais argelinos negaram qualquer tortura e enviaram para a comissão da ONU um relatório médico de Chani como prova. Além de que alegaram que "as suas alegações de tortura (...) continuam a ser meras alegações sem qualquer gravidade”, frisaram, citados pelo ‘Liberation’.

E assim Med Chani continuou preso. Passaram-se 10 anos. Agora poderá regressar ao Luxemburgo. Mas a sua vida nunca mais será a mesma depois de uma dezena de anos preso na Argélia.