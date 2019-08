A irmã Catherine encontra-se hoje com o cônsul do Grão-Ducado em La Paz para pedir ajuda para encontrar o irmão.

Luxemburguês desaparecido em estrada de contrabandistas na Bolívia

Paula SANTOS FERREIRA A irmã Catherine encontra-se hoje com o cônsul do Grão-Ducado em La Paz para pedir ajuda para encontrar o irmão.

Aventureiro, Nicolas Holzem, 44 anos, estava a realizar uma viagem de mota sozinho pela América do Sul, quando em meados de junho deixou de dar notícias à família no Luxemburgo.

Ao que tudo indica, a 16 de junho o luxemburguês terá passado a fronteira do Perú com a Bolívia e entrado neste país. Desde então nunca mais ninguém soube de Nicolas. Aqui ficam duas das últimas fotografias que tirou segundo a irmã Sofia Holzem.

A sua irmã Catherine chega hoje, quinta feira, dia 8 de agosto, a La Paz, na Bolívia para tentar encontrar o luxemburguês, que foi visto pela última vez num albergue em Cuzco, no Perú, dia 15 de junho, um dia antes de entrar na Bolívia.

Neste país, a irmã Catherine vai encontrar-se hoje com o cônsul honorário do Luxemburgo em La Paz para tentar mobilizar oficialmente as autoridades para descobrir o paradeiro do irmão.

Na página de ajuda que a família criou um grupo no Facebook para encontrar Nicolas Holzem, ‘HELP! Missing Person in Bolivia!’, as últimas informações confirmam que Nicolas entrou mesmo na Bolívia pela fronteira de “Puerto Acosta”.

De acordo com o internauta Herwing Poleyn o luxemburguês terá entrado neste país por uma estrada “muito usada para o contrabando entre Perú-Bolívia”, sendo raro ver por ali a circular “locais ou estrangeiros”.

As informações dadas por amigos de Poleyn não são muito agradáveis. Este internauta escreve que esta estrada de contrabandistas passa por Warisata e Achacachi, “povoações conhecidas por terem gente que protege o contrabando e que se podem tornar muito violentas”.

Mais. “Os motards com quem falei que fizeram Bolivia-Perú-Bolívia disseram que esta estrada é a pior que se poderia escolher para entrar na Bolívia a partir do Perú, e que mesmo os motards locais preferem evitar esta rota devido aos riscos de roubos e assaltos”.

Este internauta deixa o aviso para Catherine não viajar sozinha por esta estrada.

Irmã de Nicolas viaja até La Paz

No Facebook, a família anuncia a ida da irmã de Nicolas à Bolívia, por “não haver novidades das autoridades policiais do Luxemburgo desde há uma semana”. Catherine que vive na Nova Zelândia irá hoje encontrar-se com representantes da missão europeia na Bolívia, na Embaixada da Bélgica e Luxemburgo em La Paz.

Nicolas iniciou esta aventura em abril com a sua Suzuki DR65 branca com um amigo. Os dois decidiram viajar pela América do Sul, mas em separado. Nicolas foi dando sempre notícias à família, até 15 de junho. Agora a irmã vai tentar resolver o mistério do seu desaparecimento.

E irá ter a ajuda de outros motards que viajam pelo país e que já procuram informações sobre o paradeiro de Nicolas Holzem. Além da página da família no Facebook, outros sites como o Adventure Rider já estão também a pedir ajuda aos motards para encontrar o luxemburguês, atualizando diariamente as informações obtidas.