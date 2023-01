Marc Angel ambiciona preencher o lugar deixado vago após a detenção da grega Eva Kaili.

Luxemburguês candidata-se a vice-presidente do Parlamento Europeu

O Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu (S&D) anunciou, esta quarta-feira, a candidatura do eurodeputado luxemburguês Marc Angel a vice-presidente do Parlamento Europeu.

Numa mensagem publicada no Twitter, o S&D referiu que Angel terá como objetivo "liderar o necessário processo de reforma para combater a corrupção e interferência e colocar os cidadãos no coração das nossas políticas".

O luxemburguês habilita-se, assim, a ocupar a posição deixada vaga no S&D por Eva Kaili, em prisão preventiva desde o mês passado após ter sido implicada num escândalo de corrupção envolvendo o Qatar.

Também no Twitter, o eurodeputado disse estar "honrado" com a nomeação para entrar na corrida e sublinhou que a sua candidatura assenta em três "forças motrizes: cooperação, transparência e a construção de pontes".



Após a detenção da ex-colega, Marc Angel disse ao Politico que pretende implementar uma comissão de ética dentro do seu grupo parlamentar para reforçar o combate à corrupção.

