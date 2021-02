Sábado, dia 13, mais de centena e meia de passageiros partiram do Findel a bordo de um avião da Luxair e aterraram no Funchal para uma semana de férias. A Madeira, ao contrário de Portugal continental, não está em confinamento geral.

Luxemburgo. Voo Luxair “quase cheio” com destino à Ilha da Madeira

Sábado, dia 13, mais de centena e meia de passageiros partiram do Findel a bordo de um avião da Luxair e aterraram no Funchal para uma semana de férias. A Madeira, ao contrário de Portugal continental, não está em confinamento geral.

A ilha da Madeira foi um dos destinos preferidos, a par com as Canárias, para os residentes no Luxemburgo passarem uma semana de descanso nestas férias de Carnaval.



“Um voo quase cheio, descolou do aeroporto do Luxemburgo com destino à Ilha da Madeira no sábado, 13 de fevereiro”, declarou ao Contacto a assessoria da Luxair que no fim de semana passado transportou cerca de mil pessoas para destinos no estrangeiro.

A companhia luxemburguesa adianta que “muitos foram os que escolheram a ilha da Madeira para as férias de Carnaval, um dos destinos favoritos dos clientes, por razões familiares, pessoais ou para passar momentos de descanso e evasão ao sol”.

Se o voo da Luxair para o Funchal tiver sido feito num boeing 737-800, com capacidade para 186 passageiros, idêntico ao avião que voará no próximo sábado para a ilha regressando depois ao Grão-Ducado, pelo menos, mais de 150 residentes foram passar uns dias a esta ilha portuguesa. Isto sem contar com a possibilidade de haver passageiros que façam voos pela TAP mas que não são diretos, têm sempre escalas em Lisboa ou Porto.

Ao contrário de Portugal continental, a Madeira não está em confinamento geral, embora tenha medidas de restrição, como o recolher obrigatório entre as 19h00 e as 05h00 da manhã, nos dias de semana e que começa uma hora mais cedo aos fins de semana.



Também estão proibidas aglomerações na via pública com mais de cinco pessoas a não ser que pertençam ao mesmo agregado familiar. Os estabelecimentos comerciais estão abertos, mas encerram às 19h00 e às 18h00 ao fim de semana.

Teste PCR para aterrar no Findel

Os residentes do Luxemburgo com seis anos ou mais que foram passar a semana a esta ilha, terão de realizar um teste PCR 72 horas antes do voo de regresso a casa, e mostrar o resultado negativo no aeroporto. Do mesmo modo tiveram de apresentar um teste negativo à chegada à ilha.

Nas últimas 24 horas foram registados mais 46 casos de infeção e nenhuma morte na Ilha da Madeira, elevando para 5540 o número de infeções detetadas no arquipélago desde o início da epidemia, que ali vitimou até agora 59 pessoas.

