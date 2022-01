Uma pessoa morreu por causa do vírus.

Relatório diário

Luxemburgo volta a registar mais de três mil novos casos de covid-19

Ana Patrícia CARDOSO Uma pessoa morreu por causa do vírus.

Os últimos dados oficiais do Ministério da Saúde dão conta de 3.029 novos casos de covid-19, de um total de 7.698 testes nas últimas 24 horas. Registam-se, no momento, 31.706 infeções ativas no Luxemburgo.

Há a lamentar uma morte por causa do vírus, elevando o número total de mortes no Grão-Ducado para 947.

Nesta quinta-feira, estão 57 pessoas em enfermaria (menos uma do que no dia anterior) e os mesmo 12 pacientes nas unidades de cuidados intensivos.

1.216.427 doses da vacina contra a covid-19 já foram administradas e 325.214 pessoas receberam a dose de reforço.

