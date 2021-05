Há 132 novos casos confirmados de covid-19 no país.

Luxemburgo volta a não registar nenhuma morte por covid-19 em 24 horas

Ana Patrícia CARDOSO

Os últimos dados oficiais do Ministério da Saúde confirmam 132 novos casos do novo coronavírus no último dia, de um total de 8.809 testes realizados. Estão, portanto, 2.409 infeções ativas no Luxemburgo.

Não foram relatadas hoje mais mortes por causa do vírus, o que significa que o número total de óbitos no Grão-Ducado mantém-se nos 801.

De acordo com a última atualização, estão 86 pessoas hospitalizadas, sendo que 32 estão nas unidades de cuidados intensivos.

61.938 residentes do Luxemburgo já têm a vacinação completa.

