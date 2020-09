Berlim voltou a considerar o Grão-Ducado como uma zona de risco, devido ao aumento do número de infetados pelo novo coronavírus. O ministro dos Negócios Estrangeiros luxemburguês está em contacto com o homólogo alemão para limitar os efeitos desta classificação na população.

Luxemburgo volta à "lista vermelha" da Alemanha

Berlim voltou a considerar o Grão-Ducado como uma zona de risco, devido ao aumento do número de infetados pelo novo coronavírus. O ministro dos Negócios Estrangeiros luxemburguês está em contacto com o homólogo alemão para limitar os efeitos desta classificação na população.

A Alemanha decidiu voltar a colocar o Luxemburgo na lista dos países de risco, face ao aumento do número de casos de covid-19 no país.

Em termos concretos, se um residente do Luxemburgo quiser viajar para a Alemanha deve submeter-se a um teste com validade de 48 horas.

Entretanto, face ao anúncio alemão, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn fez saber que está em contacto com o homólogo alemão, Heiko Maas, a fim de tentar minorar os impactos da reclassificação na vida dos muitos milhares de residentes e trabalhadores fronteiriços que cruzam, diariamente, as fronteiras com a Alemanha.

Neste sentido, a fim de tentar inverter a decisão de Berlim, o governante salienta que as taxas de infecção no Luxemburgo têm vindo a diminuir e que mesmo a taxa de reprodução caiu para 0,95.

A decisão acontece dois dias depois da Bélgica ter decidido desaconselhar as deslocações ao Grão-Ducado, restringindo também a entrada de residentes luxemburgueses no país em viagens superiores a 48 horas.



