Todas as escolas fundamentais (pré-escolar e primária) vão encerrar a partir da próxima segunda-feira, dia 8 de fevereiro.

Luxemburgo volta a encerrar escolas a partir da próxima semana

Manuela PEREIRA Todas as escolas fundamentais (pré-escolar e primária) vão encerrar a partir da próxima segunda-feira, dia 8 de fevereiro.

É o regresso às aulas à distância. Os ateliês de tempos livres (maison relais, em francês) encerram a partir do próximo fim de semana. O ensino secundário e as creches não são visados pelo encerramento decretado pelo Governo.

O anúncio foi feito esta tarde pelo ministro da Educação, Claude Meisch, e prende-se com o aumento do número de infeções por covid-19 na comunidade escolar e com a preocupação das novas variantes, como a britânica e sul-africana, mais contagiosas do que as inicialmente detetadas no novo coronavírus.



Os liceus não são abrangidos pelo encerramento porque já estarão de férias na próxima semana. Os alunos do ensino fundamental entram de férias no sábado, dia 13 de fevereiro e assim vão permanecer até ao domingo, dia 21 de fevereiro. Até lá, o ministro Meisch promete analisar a situação e anunciará a reabertura, ou não, das escolas fundamentais.

Os encarregados de educação vão voltar a poder usufruir da licença especial por razões familiares durante as próximas duas semanas, já que os ateliês de tempos livres também estarão encerrados durante as férias escolares de Carnaval.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.