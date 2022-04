Toda a população do Grão-Ducado vai receber uma mensagem de texto ao meio-dia, na segunda-feira. Não será necessária nenhuma ação, uma vez que se trata de um teste.

Luxemburgo vai testar sistema de alerta de desastres na segunda-feira

Todos os residentes do Luxemburgo vão receber uma mensagem SMS de alerta do Governo, na próxima segunda-feira, como um teste para o novo sistema de resposta a catástrofes.

A mensagem será enviada a todos os telefones no Luxemburgo ao meio-dia da primeira segunda-feira de maio, de acordo com uma declaração conjunta divulgada pelo Ministério de Estado, Ministério do Interior e Alto Comissariado para a Proteção Nacional.

Para deixar claro que se trata de um teste, a SMS dirá: "Não é necessária qualquer ação" em inglês, francês e alemão, disse o Governo. O exercício será realizado ao mesmo tempo que o teste da rede de sirenes do país.

Este alerta será o primeiro de uma série de testes regulares, acrescentaram as autoridades. Ajudará a identificar áreas de melhoria no sistema de resposta e destina-se a preparar o público para "situações de emergência ou de crise que possam ter impacto na segurança pública", tais como "uma catástrofe natural, um acidente industrial ou um ataque", garantem as autoridades.





