Luxemburgo vai ter uma agência nacional do medicamento

O projeto de criação da futura Agência Luxemburguesa dos Medicamentos e dos Produtos de Saúde (ALMPS) já recebeu luz verde por parte do Conselho de Ministros.

O Luxemburgo vai ter uma agência nacional do medicamento. O organismo público, que vai funcionar sob a alçada do Ministério da Saúde, terá como missão reagrupar competências em matéria de medicamentos, dispositivos médicos e outros produtos de saúde, como cosméticos e suplementos alimentares.

A agência estará encarregada, por exemplo, de analisar os potenciais riscos de determinados fármacos para a saúde pública ao longo de todo o ciclo de vida do medicamento (antes, durante e depois de entrar no mercado).

De acordo com o ministro da Saúde, Étienne Schneider, a criação de uma agência desta natureza tornou-se essencial para garantir a qualidade dos medicamentos e impedir a circulação de fármacos nocivos, de qualidade inferior e contrafeitos.

O organismo será também responsável pela coordenação com a rede de agências europeias de forma a prevenir que determinados medicamentos entrem em rutura de stock no Luxemburgo, como aconteceu recentemente com a vacina contra a gripe.

Outro dos desafios da estrutura passa pela diversidade económica do país, através da valorização de projetos no setor das biotecnologias e na promoção do Luxemburgo junto de empresas da área.

Note-se que, atualmente, o Luxemburgo é um dos poucos países europeus que não têm uma agência nacional do medicamento.

