Luxemburgo vai ter fundo especial de apoio ao desenvolvimento da habitação

O Governo garante: o Luxemburgo vai mesmo ter um fundo especial para o desenvolvimento da habitação. A confirmação foi dada pelos ministros da Habitação e das Finanças.

Diana ALVES

Segundo Henri Kox e Pierre Gramegna, o futuro fundo deverá permitir às autoridades públicas adquirir os terrenos necessários para a construção de imóveis destinados à habitação.

Por um lado, a futura estrutura terá como missão conciliar os aspetos técnicos da realização de grandes projetos de construção de habitações com o Orçamento do Estado; por outro, poderá intervir quando o Estado adquire imóveis destinados ao alojamento.

De acordo com os ministros da Habitação e das Finanças, o processo legislativo sobre o futuro fundo deverá arrancar em breve, juntamente com o projeto de lei sobre o Orçamento do Estado para 2020. O texto que cria este fundo especial já recebeu o aval do Conselho de Ministros.

O documento estipula, por exemplo, a entrega de um relatório anual sobre o funcionamento e as atividades do fundo, de forma a garantir a transparência dos diferentes projetos de construção nos quais o Estado está envolvido financeiramente. A apresentação do relatório, a cargo do ministro da Habitação, surgirá assim como um “encontro anual consagrado aos desafios da habitação”, referem os governantes numa resposta parlamentar.

O Orçamento do Estado para o próximo ano destina três milhões de euros à habitação.

Segundo os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística (STATEC), os preços do mercado imobiliário aumentaram 11,4% num ano. Já o portal atHome.lu diz que um apartamento antigo na cidade do Luxemburgo custa, em média, mais de meio milhão de euros.