Luxemburgo vai ter escola primária internacional no norte

Henrique DE BURGO A região norte do Grão-Ducado vai ter uma escola primária com ensino internacional.

O novo estabelecimento, que está em fase conclusão em Reuler, na comuna de Clervaux, vai ter duas secções linguísticas já a partir do próximo ano letivo. Os alunos vão poder assim seguir as aulas em francês ou em inglês.



A escola primária, com capacidade para acolher 280 crianças, vai ficar administrativamente anexada ao liceu Edward Steichen, também em Clervaux, refere o diretor-adjunto da escola, Max Wolff, citado pelo jornal Wort.

Recorde-se que este liceu é um dos quatro estabelecimentos públicos que oferecem o ensino internacional, a par do Lënster Lycée, em Junglinster, do liceu de Mondorf-les-Bains e da Escola Internacional de Differdange-Esch.

A partir de setembro próximo, as aulas arrancam com as secções em francês e inglês, estando prevista futuramente uma secção em língua alemã.