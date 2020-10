Cerca de 19 500 toneladas de plástico foram parar ao caixote do lixo doméstico.

Luxemburgo vai ter de reforçar métodos de reciclagem de plástico

Cerca de 19 500 toneladas de plástico foram parar ao caixote do lixo doméstico.

Até 2025, 50% dos resíduos plásticos terão de ser reciclados. Uma decisão tomada a nível europeu e que foi introduzida na legislação luxemburguesa.



Os números não são alarmantes, mas há mudanças estruturais a serem feitas na capacidade de reciclagem do Grão Ducado. De acordo com a organização Valorlux, no Luxemburgo reciclaram-se 59% das embalagens de plástico até 2019, mas os critérios de reciclagem vão ser reforçados no futuro.

De acordo com os dados do relatório da organização, há ainda muito trabalho a ser feito no Grão Ducado, já que cerca de 19 500 toneladas de plástico foram parar ao caixote do lixo doméstico.



Numa tentativa de materializar soluções, a Valorlux está a desenvolver um segundo projeto-piloto, o The Blue Bag - Saco Azul em português - um sistema que facilita a reciclagem doméstica.

De acordo com o gabinete de engenharia que supervisiona o projeto, a recolha é mais eficiente quando se recolhem resíduos diretamente das casas das pessoas, enquanto que os resultados da entrega nos centros de reciclagem não são tão satisfatórios. A recolha porta-a-porta deve, portanto, ser reforçada.

Outra ideia apela também à expansão dos centros de reciclagem em todo o país, a fim de proporcionar mais incentivos aos cidadãos para deixarem os seus resíduos plásticos. No entanto, segundo a RTL, o diretor da Valorlux não vê esta última ideia de uma forma totalmente positiva, já que 10 mil toneladas de plástico são recolhidas porta-a-porta enquanto os vários centros atingem 1000 toneladas, pelo que a capacidade dos centros de reciclagem teria de ser multiplicada por dez para alcançar o mesmo resultado, sem esquecer que isto significa mais recursos investidos para os cidadãos e que muitas pessoas não estão motivadas para fazer este esforço extra.

A ministra do Ambiente, porém, parece favorecer a solução dos centros de reciclagem, porque a separação dos materiais deve ser feita de forma séria, com infra-estruturas devidamente equipadas.

Carole Dieschbourg, segundo a RTL, é de opinião que deve ser estabelecida uma cooperação com os municípios a fim de controlar o que é recolhido, como é recolhido e a acessibilidade dos centros com calendários adaptados aos cidadãos.

Para além da capacidade dos centros, o diretor da Valorlux sublinha igualmente a evolução dos critérios de reciclagem que se tornarão cada vez mais rigorosos no futuro. Segundo ele, será necessária ainda mais recolha e reciclagem se o Luxemburgo quiser atingir as taxas impostas pela Europa. A sua opinião é fundamentada por evidências como os dados de 2018, em que 17% dos resíduos domésticos consistiram em embalagens de plástico que poderiam ter sido recicladas.



65% do lixo doméstico será reciclado até 2035

A ministra do Ambiente, Carole Dieschbourg, apresentou em setembro, as linhas gerais de uma estratégia de "desperdício zero" para o Luxemburgo. "Não queremos armazenar resíduos domésticos em aterros até 2030”, disse.

Dieschbourg garantiu a implementação de medidas concretas a médio prazo, que visam atingir dois grandes objetivos: a proporção de lixo doméstico que é reciclado deve aumentar de 50%, nos dias de hoje, para 65% até 2035. No caso dos resíduos de embalagens, essa proporção deve chegar a 70% até 2030.

"Um dos principais pilares desta estratégia é a prevenção de produção de resíduos, sobretudo através da promoção de medidas que incentivem a reutilização", afirma o Ministério do Ambiente em comunicado, com o intuito de atingir uma economia circular a nível nacional.

Para tal, algumas directivas europeias relativamente à gestão de resíduos e à redução das embalagens devem entrar em vigor em solo luxemburguês. A título de exemplo, um depósito geral de embalagens de bebidas será introduzido, além do vidro, como acontece agora. Latas e garrafas de plástico também serão devolvidas mediante o pagamento de uma taxa. O objetivo é impedir a acumulação de lixo que se generalizou nos últimos anos. "Ainda temos que concordar com os fornecedores da Bélgica e Países Baixos", disse Dieschbourg, uma vez que a maioria das bebidas vendidas no Luxemburgo são provenientes da Bélgica.

Para atingir este objetivo, a Agência Ambiental tem realizado também workshops com especialistas da indústria de resíduos destinados aos cidadãos.

Multas mais pesadas

As multas por crimes ambientais e disposição ilegal de lixo serão aumentadas significativamente. Com a nova lei de resíduos, a multa pode aumentar de 49 para 145 euros.

No que diz respeito à construção, já não se tratará apenas da construção de edifícios de baixo consumo energético. A partir de 2025, haverá um registo de materiais e também deverá ser criado um mercado para a reutilização destes materiais usados na construção.





