Luxemburgo vai ter “campus espacial” para empresas

Henrique DE BURGO O campus vai ser implementado em dois locais distintos e as obras arrancam em 2024.

O Grão-Ducado vai acolher um "campus" do setor espacial. O conceito foi apresentado pelos ministros da Economia, Franz Fayot, e do Ensino Superior e Investigação, Claude Meisch.

Os dois ministérios referem que o objetivo deste centro é oferecer "uma posição competitiva às empresas, nacionais e internacionais, e instituições públicas de investigação" no domínio espacial.

O campus vai ser implementado em dois locais distintos. Em Kockelscheuer irá funcionar o espaço dedicado a atividades de alta tecnologia. O local vai abrigar também a sede da Agência Espacial do Luxemburgo, uma incubadora de start-ups do setor espacial e atividades diretamente relacionadas com as empresas do setor. As obras arrancam em 2024 e deverão terminar em 2026.

O outro local será em Esch-Belval, junto à universidade, e vai acolher atividades relacionadas com a pesquisa pública. Este espaço vai reunir também laboratórios de investigação da Universidade do Luxemburgo e do Centro de Inovação de Recursos Espaciais, do Instituto de Ciência e Tecnologia do Luxemburgo.

O setor espacial começou a ganhar notoriedade no Luxemburgo a partir de 2016, no âmbito da iniciativa SpaceResources.lu. Atualmente conta com 75 empresas e instituições de pesquisa ativas no setor espacial e cerca de 1.200 funcionários.

