Vai ser possível comprar autotestes do vírus da sida nos supermercados do Grão-Ducado.

Luxemburgo vai ter autotestes ao VIH à venda

Susy TEIXEIRA MARTINS

A medida foi aprovada pelo Governo, que reuniu na quarta-feira em Conselho de Ministros, e que não avança para já com a data da comercialização dos testes.

Os autotestes ao VIH/sida podem ser efetuados em qualquer lugar e dão um resultado em menos de meia-hora Mas só é detetada uma infeção caso o vírus tenha sido contraído pelo menos três meses antes da realização do teste.

O ministro da Saúde, Étienne Schneider, que propôs esta medida, defende que o Luxemburgo se está assim a preparar para disponibilizar mais uma opção de despistagem do vírus da sida. O diagnóstico precoce é importante para permitir à pessoa infetada adaptar o seu comportamento em consequência e proteger as outras pessoas.

Há mais de mil pessoas que vivem com o VIH no Luxemburgo e estima-se que 20% desconhece que são portadoras do vírus da Sida. Não sabem porque nunca fizeram o teste e sem diagnóstico não há tratamento anti-retroviral, o que dificulta a contenção do vírus.