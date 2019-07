Luxemburgo vai receber migrantes resgatados na semana passada por Itália

"Merde, alors!". Esta foi a resposta do ministro dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo, Jean Asselborn, ao ministro do Interior italiano, numa acesa troca de palavras durante um encontro sobre migrações. A discussão azedou quando Jean Asselborn interrompeu o político ultranacionalista italiano para lhe lembrar que o Luxemburgo já acolheu "dezenas de milhares de italianos", rematando com um sonoro "merda, então!".