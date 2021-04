Luxemburgo vai receber mais 69 mil doses da vacina da Pfizer

Entre as primeiras entregas (final de dezembro) e o final de abril, a Pfizer/BioNTech será a vacina mais distribuída no Luxemburgo.

Ana Patrícia CARDOSO Entre as primeiras entregas (final de dezembro) e o final de abril, a Pfizer/BioNTech será a vacina mais distribuída no Luxemburgo.

Como consequência do aumento de encomendas da Comissão Europeia, as autoridades de saúde do Luxemburgo podem agora contar com entregas superiores às previstas.

Como consequência das suspensões em vários países da vacina da AstraZeneca, a UE apressou-se a negociar a compra de 1.8 mil milhões de vacinas da Pfizer para 2022 e 2023. "É preciso acelerar. E como vimos ontem pelo anúncio da Johnson & Johnson, há muitas circunstâncias que podem perturbar as campanhas de vacinação. Temos por isso que agir com rapidez e adaptarmo-nos", disse Ursula von der Leyen. A presidente da Comissão Europeia fez saber que 50 milhões de doses da vacina da Pfizer/BioNTech que estavam previstas serem entregues no terceiro trimestre de 2021, começam já em abril a ser enviadas para os países.

Sendo a distribuição das doses adquiridas pela autoridade europeia feita em proporção à população, ao Grão-Ducado caberá cerca de 0,14% desta remessa, o que equivale a 69 mil doses. A notícia é boa para o Ministério da Saúde, que já conseguiu administrar 141.352 doses até o momento.





