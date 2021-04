Além deste programa de internacionalização de startups em Wisconsin, o Luxemburgo tem outros dois programas semelhantes, com as cidades de São Francisco e de Nova Iorque.

Luxemburgo vai levar cinco 'startups' aos Estados Unidos

Henrique DE BURGO

O ministro da Economia, Franz Fayot, anunciou o lançamento de um novo programa de apoio à internacionalização de startups para o Estado norte-americano de Wiscosin.

O programa digital de três semanas vai permitir selecionar a cada ano cinco startups luxemburguesas que serão enviadas para Wisconsin, onde vão fazer contactos, obter formação e testar se o seu produto é adequado para o mercado americano.

O Ministério da Economia e a conhecida aceleradora de startups 'gener8tor', são os parceiros deste programa, que foi apresentado na segunda-feira, durante a abertura da primeira missão económica virtual com o Estado de Wisconsin, que terminou esta quarta-feira. Segundo um comunicado do Ministério da Economia, o objetivo da missão económica passa por fortalecer a colaboração em termos de inovação, tecnologia e comércio entre Luxemburgo e Wisconsin.O Ministério da Economia, a Câmara de Comércio do Luxemburgo, a Luxembourg House of Financial Technology (LHoFT) e a Wisconsin Economic Development Corporation (WEDC) organizam pela primeira vez uma missão económica virtual em Wisconsin, região localizada nas margens do Lago Superior e Lago Michigan e que conta com cerca de 350 mil descendentes de luxemburgueses (saídos da grande vaga de migração no século XIX).

Além deste programa de internacionalização de startups em Wisconsin, o Luxemburgo tem outros dois programas semelhantes, com as cidades de São Francisco e de Nova Iorque.



