Luxemburgo vai juntar-se aos protestos para exigir justiça a George Floyd

No próxima sexta-feira, dia 5 de junho, a cidade do Luxemburgo junta-se à lista de cidades internacionais que protestam a violência policial e o racismo, motivadas pela morte de George Floyd, nos Estados Unidos da América. Os protestos começam a partir das 14 horas em frente à embaixada americana na cidade do Luxemburgo.

A organização do protesto esta a cargo da associação Lëtz Rise Up, que apela aos cidadãos para que mostrem "solidariedade para com as pessoas que lutam contra a violência policial".

Em causa está a exigência de justiça à morte de George Floyd, um homem negro de 46 anos que estava desarmado e algemado enquanto foi asfixiado durante mais de 8 minutos por um polícia branco, nas ruas de Minneapolis, cidade do Minnesota.

Este fim-de-semana registaram-se várias manifestações em cidades como Berlim (Alemanha), Toronto (Canadá )e Londres (Inglaterra), juntando milhares de pessoas em locais como a Trafalgar Square, a Parliament Square e em frente à embaixada dos Estados Unidos.



Fundada em Outubro de 2019, a Lëtz Rise Up é uma associação feminista e anti-racista composta por mulheres "cujo objectivo é unir forças para defender e apoiar as pessoas susceptíveis de serem vítimas de discriminação e de trabalharem para o seu bem-estar na sociedade luxemburguesa".

