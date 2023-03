O futuro contrato de serviço público de transporte ferroviário será adjudicado diretamente aos Caminhos de Ferro Luxemburgueses.

Transportes

Luxemburgo vai investir sete mil milhões de euros na rede ferroviária

Redação O futuro contrato de serviço público de transporte ferroviário será adjudicado diretamente aos Caminhos de Ferro Luxemburgueses.

Os membros do Comité da Mobilidade e Obras Públicas discutiram esta sexta-feira o projeto de lei que prevê o investimento de 7,14 mil milhões de euros no serviço público de transporte ferroviário para o período de 2025 a 2039.

O ministro da Mobilidade, François Bausch, sublinhou que este montante financeiro vai permitir um reforço substancial dos serviços oferecidos.

Várias obras na rede ferroviária do Luxemburgo em 2023 Novas interfaces, abertura de P+R ou modernização de estações: os CFL vão finalizar vários projetos importantes nos próximos meses.

O futuro contrato de serviço público de transporte ferroviário será adjudicado diretamente aos Caminhos de Ferro Luxemburgueses (CFL), não havendo concurso público, segundo afirmou o ministro, que acrescentou que estão garantidos os critérios exigidos a nível europeu para um ajuste direto.

O orçamento de sete mil milhões de euros destina-se ao funcionamento da rede ferroviária, ou seja, à manutenção dos comboios, melhoria do serviço ao cliente e organização de itinerários.

O montante deverá ser aplicado ao longo de 15 anos com o objetivo de garantir uma certa previsibilidade aos CFL, explicou François Bausch na comissão, de acordo com a informação divulgada no site da Câmara dos Deputados.

O valor definido visa cobrir despesas de funcionamento que não estão incluídas no orçamento para as infraestruturas.

Veja como vão ser os futuros comboios do Luxemburgo O novo equipamento foi apresentado ao público, esta terça-feira, na feira comercial InnoTrans, em Berlim.

O ministro esclareceu ainda, em resposta a um deputado da oposição, que o projeto de lei não tem impacto sobre o estatuto dos trabalhadores dos CFL, não estando previsto nenhum realinhamento do seu estatuto com o da função pública.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.