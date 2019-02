Expandir o percurso do elétrico e diminuir o trânsito durante as horas de ponta são as prioridades do governo.

Luxemburgo vai investir em peso para reduzir o excesso de tráfego

O Luxemburgo vai injetar mais de mil milhões de euros em infraestruturas nos próximos quatro anos para reduzir principalmente o trânsito intenso, visto que cerca de 250 mil trabalhadores transfronteiriços viajam diariamente para o Grão-Ducado.

Este ano, vão ser investidos mais de 1,1 mil milhões de euros nas redes de linhas elétricas, ferroviárias e rodoviárias, bem como nas escolas, informou o Ministério da Mobilidade e Obras Públicas.

Em 2021, o investimento vai estender-se para os 1,4 mil milhões de euros. Expandir a linha do elétrico (tram como é conhecido) e reduzir o tráfego durante as horas de ponta estão entre as prioridades do governo para os transportes nos próximos quatro anos.

Alguns dos projetos rodoviários classificados como prioritários são a secção em que a avenida de Merl converge a Cessange, na cidade do Luxemburgo, de forma a facilitar o tráfego proveniente do oeste do país; a nova estrada nacional N3 perto de Bonnevoie e a construção de uma terceira via na auto estrada A3 para autocarros e carros partilhados.

Parte do dinheiro será também empregue no plano para estender a linha do elétrico para a zona comercial de Cloche d'Or, no sul da cidade de Luxemburgo, e mais tarde para o aeroporto.

A maior parte do investimento nos transportes será em linhas ferroviárias, com um orçamento a rondar os quase 320 milhões de euros, só para este ano. Já 215 milhões de euros vão ser investidos em obras rodoviárias e 91 milhões de euros no elétrico.

Na segunda-feira, o ministro dos Transportes, François Bausch, apresentou durante uma reunião da comissão parlamentar os maiores projetos de infraestrutura para os membros do parlamento. Entre eles, estava a construção de uma faixa rodoviária para o autocarro na A7, entre Waldhaff e o novo terminal de transportes em Kirchberg, ampliando a ponte que liga a estação à cidade velha - o viaduto - e criando um terminal de transportes na área da estação central.

Bausch também apresentou planos para estender a seção primária da Escola Europeia em Kirchberg e construir uma torre de controlo extra no aeroporto. Um total de 180 milhões de euros serão investidos na construção de um novo edifício na escola estatal internacional, Lycée Michel Lucius, em Kirchberg.



Heleed Pritchard

A versão original foi publicada em inglês no Luxembourg Times