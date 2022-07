A temperatura vai aumentar muito nos próximos dias e as condições de trabalho de muitos funcionários vão se deteriorar. Mas, o que diz exatamente a lei?

Luxemburgo 3 min.

Canícula

Luxemburgo. Vai estar calor demais para se trabalhar?

Charles MICHEL A temperatura vai aumentar muito nos próximos dias e as condições de trabalho de muitos funcionários vão se deteriorar. Mas, o que diz exatamente a lei?

Estará calor, mesmo muito quente, já nesta quarta-feira e nos próximos dez dias. Do ponto de vista legislativo, existem diferenças entre o Luxemburgo e os seus vizinhos. Uma breve visão geral.



“Áreas de sombra” no Luxemburgo

No Grão-Ducado, o aumento das temperaturas não impede o trabalho. Assim, não há limite para que um trabalhador tenha direito a interromper a sua função. No interior das instalações, como explica a Inspeção do Trabalho e Minas (ITM) no seu site, o empregador deve “monitorizar a temperatura das instalações fechadas” e “fornecer aos trabalhadores meios úteis para combater o calor (ventilador...)”.

Para trabalhos ao ar livre, o empregador deve estabelecer "áreas de sombra, se possível, bem ventiladas", "fornecer 3 a 4 litros de água potável" e "reduzir os postos de trabalho que exigem ação física sustentada e prolongada perto, ou em contato com chapas, betão ou superfícies alcatroadas, sob luz solar direta”. Além de ter de “garantir que o uso de proteção individual seja compatível com altas temperaturas”.

No entanto, em caso de “calor excecional” e desde que este impeça a boa execução dos trabalhos a realizar, a empresa pode, em determinadas condições, recorrer a um regime de desemprego temporário devido a intempéries.

Em França. Direito ao abandono

Na França, o código do trabalho não menciona a temperatura a partir da qual o trabalhador tem direito a deixar seu posto. No entanto, em caso de calor extremo, o empregador deve tomar as medidas necessárias para garantir a segurança e a saúde, física e mental, dos seus empregados. Entre as medidas, destaca-se a comunicação dos riscos profissionais, a renovação do ar e a ventilação das instalações, a par com o fornecimento de água fresca.

Em caso de temperatura excessiva no local de trabalho, associada às condições climatéricas externas e à ausência de ar condicionado, o trabalhador pode fazer uso do seu direito de alerta para a situação e se abandonar o local de trabalho. Principalmente, em caso de ritmo de trabalho intenso. No entanto, em caso de litígio, apenas um juiz pode legitimar, ou não, o exercício deste direito de abandono.

Para os ofícios mais expostos, como construção civil e obras públicas (BTP, sigla francesa), o empregador deve fornecer a cada um de seus funcionários um mínimo de 3 litros de água e reservar-lhes “um local de descanso adequado às condições climáticas”.

Photo: AFP

Alemanha. Limites de temperatura

Em Berlim, como em Paris, nenhuma legislação menciona uma possível dispensa do trabalho em caso de calor intenso. No entanto, existem limites de temperatura (26°C, 30°C e 35°C) para os quais a empresa deve implementar medidas de proteção eficazes. Sem reduzir o horário de trabalho. Estes podem ser organizados, num acordo com a direção. Por último, tal como em França, se um trabalhador considerar que a situação constitui um perigo real para a sua saúde, pode deixar o seu posto de trabalho. Mas corre o risco de advertência ou de demissão.

Grão-Ducado. Os conselhos da Saúde para suportar o calor que aí vem O sul do Luxemburgo está em alerta amarelo esta quarta-feira.

Na Bélgica há calor… e calor

Neste país, e contrariamente aos seus três vizinhos, a legislação distingue entre calor e… calor. No local de trabalho, a temperatura não é medida apenas com um termómetro vulgar, mas com o auxílio de um medidor de stress térmico, ou índice WGBT. Este termómetro indica a temperatura do espaço de trabalho e o nível de humidade no local.

Trata-se de um método que reduz muito os valores do mercúrio. Por exemplo: se o termómetro de mercúrio indicar 35º graus, mas a humidade for de 40%, o medidor térmico indicará apenas 27,6 graus.

Dependendo deste índice, as empresas devem adotar medidas de proteção, nomeadamente criar áreas de sombra, fornecer água potável, adotar ventilação e instaurar períodos de descanso adequados. Tal como no Luxemburgo as empresas podem acionar o desemprego temporário, devido a intempéries.

(Artigo publicado originalmente na edição francesa do Luxemburger Wort.)



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.