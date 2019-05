O antigo chefe de Estado morreu no passado mês, com 98 anos.

Luxemburgo vai erguer monumento em memória de Grão-Duque Jean

A decisão de erguer uma estátua em honra de Grão-Duque Jean foi tomada esta quarta-feira, durante a reunião do Conselho de Ministros. Ainda não há informação sobre o local nem a data onde será construído o monumento.

Esta quarta-feira, foi ainda validada uma petição pública a pedir também a construção de um memorial ao falecido monarca, na praça Marché-aux-Poissons (onde está localizado o Museu Nacional de História e Arte), no centro da cidade.

Jean do Luxemburgo, o bisneto de um rei português que foi herói nacional Neto de Maria Ana de Bragança, filha do rei português D. Miguel, Jean do Luxemburgo assistiu aos acontecimentos mais importantes do seu país durante os seus 98 anos de vida. E não foi apenas uma testemunha passiva da História. O ex-soberano, falecido na madrugada de terça-feira, lutou para libertar o Grão-Ducado junto do Exército britânico, depois de uma fuga para o exílio que passou por Portugal.

Jean do Luxemburgo era neto de Maria Ana de Bragança, filha do rei português D. Miguel. Morreu no dia 23 de abril, aos 98 anos, vítima de uma pneumonia. Foi o oitavo Grão-Duque do Luxemburgo e esteve no poder durante 36 anos (entre 1964 e 2000). No ano 2000 abdicou a favor do filho Henri, atual Grão-Duque.