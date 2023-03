"Não há pessoas ilegais, mas há pessoas que entram ilegalmente num território", disse no Parlamento o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn.

Luxemburgo vai endurecer controlo de migrantes ilegais

"Não há pessoas ilegais, mas há pessoas que entram ilegalmente num território", disse no Parlamento o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn.

A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira um novo projeto de lei que vem alterar a lei da imigração, em vigor desde 2008. O texto foi aprovado por 56 votos favoráveis e os votos contra do Dei Lénk e Partido Pirata.

Yves Cruchten, deputado do LSAP e relator do projeto de lei, afirmou perante os pares que este "não deve restringir a livre circulação mas, pelo contrário, reforçar o espaço Schengen". E quis deixar claro que "não é um texto contra imigrantes, mas contra certos grupos de pessoas".



O que isso quer dizer, na prática? Mais controlo e sanções para quem entra ilegalmente no país, refletindo-se, sobretudo, na deportação de indivíduos ou interdição de permanência em território nacional.

Cruchten esclareceu que a "deportação aplicar-se-á aos cidadãos estrangeiros que têm de abandonar o território por razões imperativas de segurança, como casos de terrorismo, tráfico de armas e drogas, e todas as outras formas de crime".

A nova lei da imigração também passa a prever sanções (que podem ir até três anos de prisão) para pessoas que regressem ao Luxemburgo, mesmo estando proibidas de o fazer.



Em relação ao argumento do crime sustentado pelo relator, a opinião do ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, parece ir no mesmo sentido. "Não há pessoas ilegais, mas há pessoas que entram ilegalmente num território. Este é o caso em todo o lado, seja no Luxemburgo, nos Estados Unidos, na Rússia ou na China. Isto é um facto e temos de o aceitar", disse Asselborn citado pelo jornal Virgule.

"Negar o problema do crime na Gare seria ignorar a realidade. Um grande número de pessoas de países terceiros com autorizações de residência em países vizinhos vêm aqui para traficar drogas. Temos de lutar contra este fenómeno e contra pessoas que aqui vêm ilegalmente", defendeu o governante.

Na fação que votou contra, a deputada do Dei Lénk, Nathalie Oberweis, denunciou a nova lei como "demasiado restritiva e demasiado ala direita". Oberweis afirmou que estas políticas de imigração são "um fracasso coletivo se não vimos como viver em conjunto. Somos todos inquilinos desta terra". E deixa a ressalva de que "ligar o crime ligado ao tráfico de droga à imigração é uma associação perigosa".

Sven Clement, do Partido Pirata apelou a que "qualquer pessoa que viva no Grão-Ducado há muito tempo possa regularizar a sua situação".



Asselborn respondeu que é contra uma "regularização geral" porque "não há mais lugares. A minha maior preocupação neste momento é onde alojar os recém-chegados".

No entanto, salvaguardou: "não se trata de fechar as nossas fronteiras e essa é a nossa honra".

