Luxemburgo vai buscar metade dos seus médicos ao estrangeiro

Diana ALVES O problema não é novo, mas volta à baila. O funcionamento do sistema nacional de saúde continua a depender dos médicos vindos do estrangeiro.

Atualmente, apenas 51% dos médicos que trabalham no Grão-Ducado são luxemburgueses. Eis uma das primeiras conclusões de um estudo sobre os profissionais de saúde, encomendado pelo Ministério da Saúde

Na apresentação do documento, o ministro da Saúde, Étienne Schneider, reconheceu que tem de haver uma reorganização do sistema nacional de saúde de forma a responder ao crescimento demográfico e ao envelhecimento da população. A falta de médicos e outros profissionais do ramo é o problema mais flagrante, sendo que “nem o número de médicos luxemburgueses formados no estrangeiro permite assegurar a renovação natural das gerações de médicos”, diz o ministério.

Se metade dos médicos vêm do estrangeiro, a taxa sobe para 62% no que toca aos restantes profissionais de saúde. O país ultrapassa assim uma fasquia crítica, o que, segundo o Ministério da Saúde, o deixa numa posição “extremamente vulnerável” e a depender as decisões políticas e económicas dos países fronteiriços. Os autores do estudo alertam que qualquer iniciativa que vise o aumento dos salários destes profissionais em França, Alemanha e Bélgica cria imediatamente uma “grave crise” no seio do sistema luxemburguês.

Mas não é só aos países vizinhos que o Luxemburgo recorre. O estudo revela que o país tem de ir cada vez mais longe, geograficamente, à procura de candidatos. Uma das questões que dificulta o recrutamento prende-se com o custo da habitação no país.

Mas nem tudo é mau neste estudo. A publicação destaca que o estado de saúde da população é bom e que nunca foi necessário fechar serviços devido à falta de efetivos. O estudo ressalva, até, que o número de profissionais aumentou na última década, ultrapassando atualmente os 17.500. Em causa estão mais de 2.300 médicos e 15.000 profissionais de saúde.