Luxemburgo vai acolher sede de empresa europeia de supercomputadores

Conselho da UE dá luz verde ao desenvolvimento de supercomputadores

O Luxemburgo vai acolher a sede da empresa comum europeia para a computação de alto desempenho ("EuroHPC"). A decisão foi anunciada hoje, após a reunião dos ministros da Ciência da União Europeia (UE), em Bruxelas.

Sem ter sido divulgado ainda o local da sede no Luxemburgo, o Conselho da UE refere em comunicado que a empresa "EuroHPC" deverá ser estabelecida em novembro de 2018 e estará operacional a partir do início de 2019 até ao final de 2026.



A "EuroHPC" vai supervisionar a partilha de recursos na Europa, a fim de desenvolver supercomputadores destinados ao tratamento de mega dados. Os computadores de alto desempenho são considerados fundamentais para a investigação e para a digitalização da indústria e a economia dos dados.



A euroHPC irá comprar e instalar na UE "dois supercomputadores que estejam entre os 5 melhores do mundo e pelo menos dois outros que figurariam hoje entre os primeiros 25 a nível mundial", segundo o comunicado.

Estas máquinas serão interligadas com os supercomputadores nacionais existentes e disponibilizados a utilizadores públicos e privados em toda a Europa, para utilização em mais de 800 domínios de aplicação científica e industrial.



A empresa comum irá também apoiar "o desenvolvimento de um ecossistema europeu de supercomputação, estimulando a indústria de fornecimento de tecnologia e disponibilizando recursos de supercomputação, em muitos domínios de aplicação, a um grande número de utilizadores públicos e privados, incluindo as pequenas e médias empresas".

A empresa vai ser financiada a partir de várias fontes: o orçamento geral da UE, contribuições individuais dos Estados-membros participantes, países terceiros participantes e investimento privado.

A contribuição financeira do orçamento geral da UE ascenderá a 486 milhões de euros: 386 milhões do programa-quadro de investigação e inovação Horizonte 2020 e 100 milhões do programa do Mecanismo Interligar a Europa. Luxemburgo e Portugal estão na lista dos 25 países participantes.