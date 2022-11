Entre estas pessoas, esteve uma criança com menos de dez anos, avança a ministra da Saúde.

Luxemburgo. Vaga de calor no verão levou 19 pessoas para o hospital

A vaga de calor que assolou o Luxemburgo nos meses de verão, deste ano, levou 19 pessoas a serem hospitalizadas. Em 2021, tinham sido duas pessoas. Um dado avançado pela ministra da Saúde, numa resposta parlamentar.

Segundo Paulette Lenert, a fadiga e a desidratação foram as causas mais frequentes. Se na maioria dos casos tratou-se de pessoas com uma certa idade, a ministra da Saúde salienta que teve conhecimento de uma criança com menos de dez anos que teve de ser hospitalizada devido à canícula.

Segundo o Eurostat, o Luxemburgo registou neste agosto um excesso de mortalidade de 10%. Altura em que o país foi atravessado por uma intensa e prolongada vaga de calor.

A responsável pela pasta da Saúde garantiu que nos próximos verões, o Governo irá continuar a abordar as pessoas de risco para que estas sigam as recomendações para se protegerem do calor intenso.

