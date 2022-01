O Conselho de Ministros debate sexta-feira a vacinação obrigatória no país, com base num primeiro texto sobre a lei entregue por Xavier Bettel. Se houver consenso político no parlamento, a medida pode ser imposta em Fevereiro.

Luxemburgo 2 min.

Pandemia

Luxemburgo. Vacinação obrigatória começa a ser discutida amanhã

Redação O Conselho de Ministros debate sexta-feira a vacinação obrigatória no país, com base num primeiro texto sobre a lei entregue por Xavier Bettel. Se houver consenso político no parlamento, a medida pode ser imposta em Fevereiro.

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, e a ministra da Saúde, Paulette Lenert, já vêm preparando o terreno desde o mês de Dezembro para a discussão sobre a vacinação obrigatória contra a covid-19 no Luxemburgo. Agora, o recorde de novas infeções no país, geradas variante Omikron, aceleram ainda mais a vontade do chefe do executivo avançar para uma obrigatoriedade vacinal contra a covid-19. Ainda esta quarta-feira registaram-se 2.131 novos casos em 24 horas, o valor mais alto desde o início da pandemia, no Grão-Ducado. E o número de as pessoas que testaram positivo à covid-19 aumentaram 110% na semana passada.

Xavier Bettel declarou ontem ter já um primeiro documento pronto sobre esta lei que será amanhã, sexta-feira, debatido no Conselho de Ministros. Trata-se de um “texto com lacunas” que serão preenchidas com o resultado da consulta aos deputados, precisou o primeiro-ministro citado pela RTL.

Bettel quer debate parlamentar sobre vacinação obrigatória a partir de 7 de janeiro Numa carta enviada à Câmara dos Deputados, que dá seguimento à moção aprovada a 24 de dezembro para discutir o assunto, o primeiro-ministro pede que a discussão seja feita numa das sessões plenárias logo em janeiro, "dada a urgência" da matéria.

“É um projeto que foi preparado para, pelo menos, ser uma base de discussão. Há nele várias opções. Pode ser assim ou não. Os pontos que são importantes para nós: queremos ouvir [os deputados] na Câmara e tirar conclusões", explicou o primeiro-ministro que deseja que a discussão não exceda as duas próximas semanas. Porém, Xavier Bettel pretende ter um amplo consenso político a favor da vacinação obrigatória, como indica a RTL.

Se assim for, o documento que dará lugar à lei será então finalizado e apresentado uma semana mais tarde. Feitas as contas, e se tudo correr como desejado pelo Governo, em Fevereiro, o Luxemburgo poderá impor a vacinação obrigatória. Também a Áustria e Alemanha preparam a adoção desta medida para o mês que vem.

Ministério da Justiça trabalha texto sobre vacinação obrigatória no Luxemburgo Xavier Bettel já tinha avançado que esse assunto será discutido em janeiro.

Em dezembro, o Ministério da Justiça do Luxemburgo já trabalhava neste documento legal, ao mesmo tempo que a Saúde preparava também o terreno para a aplicação desta medida, se tal fosse necessário, admitiu Paulette Lenert.

Ontem, os Verdes anunciaram que o comité do partido tinha aprovado por grande maioria a introdução da vacinação obrigatória contra a covid-19 para maiores de 18 anos.

Xavier Bettel também tem do seu lado o maior partido da oposição, o CSV que ainda ontem reiterou a necessidade da imposição da vacinação obrigatória no país, o mais breve possível.

Vacinação obrigatória: a discussão que vamos ter Alguns países europeus vão avançar para a obrigatoriedade e no Luxemburgo a hipótese também começa a ser colocada.

Fora da política, várias vozes importantes como a Comissão Consultiva dos Direitos do Homem e a Comissão de Ética consideram justificar-se a imposição da vacinação. O mesmo defendem o Colégio dos Médicos, a Federação dos Hospitais e a Confederação dos Organismos Prestadores de Assistência e Cuidados de Saúde (COPAS). Falta agora o parecer do Conselho Nacional de Doenças Infeciosas. Tudo se encaminha, portanto, para o mesmo fim, num país cuja taxa de vacinação ronda os 74%.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.