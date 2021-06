Vai arrancar a campanha de vacinação para os adolescentes e jovens do Luxemburgo. Os primeiros 25 mil convites vão ser enviados a partir de dia 29. A vacinação continua a não ser obrigatória.

Vacinação de menores. Primeiros 25 mil convites chegam para a semana

Paula SANTOS FERREIRA

O primeiro-ministro Xavier Bettel anunciou sábado que os menores de 18 anos que desejem receber a vacina contra a covid já o podem fazer, a partir de dia 28.

Os primeiros 25 mil convites para vacinação dos adolescentes e jovens vão ser enviados a partir de segunda-feira, sendo a prioridade dada aos menores que sofrem de doenças, noticia o Tageblatt na edição de hoje, com base na entrevista de Xavier Bettel à RTL, de sábado. Depois dos menores prioritários segue-se a restante população juvenil.

A vacinação será feita exclusivamente com a vacina da Pfizer, a única com aprovação da União europeia para inoculação da população dos 12 aos 17 anos.

Nos países que já estão a vacinar os menores, os pais têm de dar autorização para os filhos serem vacinados, dado que a vacinação contra a covid não é obrigatória. No Luxemburgo todas as questões relacionadas com a inoculação dos mais novos devem ser divulgadas em breve. Uma coisa é certa. A vacinação não é obrigatória, tal como nos outros países.

Na entrevista ao programa “Background am Talks”, da RTL o primeiro-ministro frisou que "a vacinação não é apenas parte da solução: é a solução”.

A maioria das infeções acontecem agora entre a população que não foi ainda vacinada, ou seja, entre as pessoas mais novas, nomeadamente entre os adolescentes.

O chefe do Governo voltou a alertar que é errado pensar que as infeções nos jovens não podem tornar-se sérias. Há casos graves de doença, muito poucos, mas existem. "É importante que todos sejam vacinados", enfatizou Xavier Bettel.

Recorde de vacinação

A campanha de vacinação anti-covid está a intensificar-se e atingiu um novo recorde de doses administradas. “Nas últimas três semanas, foram administradas entre 43 mil a 50 mil doses por semana. É um novo recorde", adiantou o governante salientando que o Luxemburgo poderia ter vacinado o "dobro das pessoas se houvesse quantidade de vacinas disponíveis" no mercado.

No total já estão completamente vacinadas 220 mil residentes (com a toma das duas doses). Em agosto, a vacinação será alargada aos transfronteiriços que desejem receber este fármaco contra a covid-19.

