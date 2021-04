O Grão-Ducado regista mais 232 novos casos.

Luxemburgo. Uma morte por covid-19 no último dia

Ana Patrícia CARDOSO

De acordo com os dados oficiais do Ministério da Saúde, o Luxemburgo tem agora mais 232 novos casos de covid-19 confirmados nas últimas 24 horas. Registam-se 2.859 infeções ativas no país esta quarta-feira. Foram realizados 8.831 testes no último dia.

Há a lamentar uma morte por causa do vírus, o que significa que o número total de óbitos chegou aos 792.

Estão agora internados 90 pacientes nos hospitais do Luxemburgo, sendo que 36 estão nas unidades de cuidados intensivos, menos uma pessoa do que no dia anterior.



132.681 pessoas receberam a primeira dose de vacina e 49.227 têm a vacinação completa.



