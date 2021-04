Registou-se uma morte por covid-19 nas últimas 24 horas.

Luxemburgo. Uma morte e sete novos casos no último dia

Ana Patrícia CARDOSO

Os últimos dados oficiais do Ministério da Saúde dão conta de sete novos casos no último dia, de um total de 483 testes realizados. Há data, existem 3.483 infeções ativas no Luxemburgo.

Há a lamentar mais uma morte por covid-19 nas últimas 24 horas, aumentando para 761 o número total de óbitos no Grão-Ducado.

Estão 105 pacientes em cuidados hospitalares, mais dois do que ontem, enquanto o número em cuidados intensivos aumentou para 31.





