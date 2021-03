Números voltam a descer relativamente ao dia anterior.

Luxemburgo. Uma morte e 80 novos casos

Ana Patrícia CARDOSO Números voltam a descer relativamente ao dia anterior.

De acordo com os dados oficiais do Ministério da Saúde, o Luxemburgo registou 80 novos casos positivos de covid-19, de um total de 911 testes realizados. É uma descida em relação aos 206 casos do dia anterior, mas também foram realizados menos testes, como é norma no início da semana.

Nas últimas 25 horas, há a lamentar uma morte, elevando o número total de vítimas mortais no Grão-Ducado para 719. No dia anterior, registaram-se três mortes.

Em relação aos internamentos, mantém-se praticamente igual, com 122 pessoas pessoas hospitalizadas (mais uma que ontem), sendo que 20 estão nas unidades de cuidados intensivos.









