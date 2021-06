Registaram-se 44 novos casos de covid-19 no país.

Luxemburgo. Uma morte a lamentar no último dia

Ana Patrícia CARDOSO Registaram-se 44 novos casos de covid-19 no país.

Nesta quarta-feira, 2, foram registados 44 novos casos de covid-19, de um total de 6.665 testes realizados, de acordo com os dados oficiais do Ministério da Saúde. Contam-se, portanto, 893 infeções ativas no Luxemburgo.

Foi confirmada uma morte por causa do vírus, o que significa que 818 pessoas morreram no Grão-Ducado, desde o início da pandemia.

Os númetos dos internamentos mantém-se mais ou menos inalterados. Estão agora 16 pacientes em enfermaria e cinco nas unidades de cuidados intensivos.

123.941 residentes têm agora a vacinação completa contra a covid-19.

