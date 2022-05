Casas inacessíveis, desigualdade na educação e demasiados combustíveis fósseis, são estes os aspetos que o Grão-Ducado tem que mudar. As recomendações foram feitas esta segunda-feira com a apresentação do pacote de primavera do Semestre Europeu em que a Comissão se dirige aos países.

Luxemburgo. Um país rico, desigual e cheio de pessoas pobres

As recomendações semestrais da Comissão Europeia para os países, apresentadas esta segunda-feira como o Pacote de Primavera do Semestre Europeu, estão tingidas pelo espectro da guerra e da incerteza que resulta dos choques vindos do aumento dos preços do combustível e dos efeitos sobre os preços e disponibilidade de mercadorias. E, ainda, das possíveis retaliações da Rússia.

Neste contexto, as recomendações refletem o novo ambiente de incerteza – já não por causa da pandemia – mas por causa da guerra na Ucrânia e da crise energética. A novidade do pacote de primavera, a ser aprovado pelo Conselho Europeu, é a de reduzir a dependência dos combustíveis fósseis. Uma proposta de exterminar os combustíveis russos até 2027 e a que a Comissão deu o nome RePowerEU.



E por causa do arrastar das dificuldades económicas, as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento vão continuar suspensas até 2023, para dar mais um ano aos governos para não se preocuparem com o défice e a dívida pública.

O retrato do Luxemburgo atual

Uma economia que cuidou dela própria. Antes da pandemia, a economia do Luxemburgo estava a “crescer dinamicamente”, ou seja, entre 2013 e 2019 o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) era de 2.8% em média por ano, melhor que o dos outros países ainda a recuperar da crise financeira de 2008. Isto deveu-se muito à expansão dos serviços financeiros do país. A finança no Luxemburgo representa 25% do PIB e é, segundo o relatório da Comissão, “o maior contribuidor para o rendimento nacional per capita do Luxemburgo, que é um dos mais altos do mundo”.

Em relação à pandemia, a economia do Luxemburgo aguentou-se bem, “em parte devido a vastos esquemas públicos de apoio”. Mas um dos motivos que também fizeram a diferença é que num país onde os serviços (e nomeadamente os serviços financeiros) têm um papel tão importante, a mudança para o regime de “trabalhar a partir de casa” não teve um impacto desmesurado, porque estes serviços são facilmente portáteis. E também, diz o texto do Semestre Europeu, devido à qualidade da estrutura digital luxemburguesa. Com esta base do mercado laboral, o governo conseguiu conter a pandemia eficazmente com os testes e o isolamento. Por estes motivos, o PIB real recuperou fortemente para atingir os 6.9% em 2021, com uma pequena queda de 1.8% em 2020 - muito menos que a média europeia de 5.9% de queda.

Espera-se que a guerra na Ucrânia tenha apenas efeitos indiretos no Luxemburgo. E esses acontecerão devido ao degradar de condições nos mercados financeiros globais e uma potencial recuperação económica mais arrastada do que o previsto na UE (se não tivesse acontecido a guerra da Rússia contra a Ucrânia). O aumento do abono do custo de vida e os subsídios para o aumento dos preços de energia protegeram o poder de compra das famílias, avalia a Comissão. E a exposição do sistema financeiro do Luxemburgo ao sistema russo e ucraniano é muito limitado. Mas o que pode reverter a situação para o Luxemburgo é uma escalada ou um prolongamento da guerra, ou, ainda, uma retaliação russa contra as sanções europeias que podem levar a uma redução do valor dos ativos financeiros.

O aumento do preço dos combustíveis teve um impacto maior na inflação que noutros países, o que se deve ao grande tráfego rodoviário, devido ao uso de carro dos trabalhadores fronteiriços e ao transporte rodoviário de mercadorias. A inflação de preços ao consumidor aumentou em 3.5% em 2021 e a taxa anual de aumento dos preços de energia foi a segunda mais alta na UE. A inflação deverá atingir os 6.8% em 2022 – um valor igual à média dos 27 países europeus.

O que o país deve mudar

Habitação, o grande problema. Uma grave falta de oferta no mercado imobiliário, e a grande sobreavaliação do valor das propriedades tem levado ao aumento da dívida das famílias com empréstimos. O preço nominal das casas cresceu 14% anualmente tanto em 2020 como em 2021. E a Comissão entende que a proporção da dívida para compra de casa em relação ao rendimento disponível das famílias é um risco grande para a economia real. O possível aumento das taxas de juro (um efeito secundário da guerra) torna este cenário ainda mais preocupante.

O preço das casas tornou-se ainda um dos maiores fatores de desigualdade, pesando sobretudo nos mais pobres e mais jovens. O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para o Luxemburgo inclui uma revisão do Pacto para a Habitação. Ao abrigo desta nova lei, o Estado irá aumentar o apoio aos municípios para que possam criar habitação acessível, aumentando o terreno disponível para nova habitação e melhorando o parque imobiliário existente. No “Pacto para a Habitação 2.0” em cada projeto de 10 a 25 unidades, pelo menos 10% tem que ser para habitação a preços acessíveis e 15% quando os projetos maiores.

País rico com muitos pobres. Esquemas governamentais de proteção ao trabalho conseguiram manter em equilíbrio a sociedade luxemburguesa durante o choque da covid-19, mas o risco de pobreza está a aumentar, alerta a Comissão. O que é um contrassenso moral no país que tem “um muito elevado rendimento per capita”. Depois de ter atingido os 7.7% em maio de 2020, a taxa de desemprego anual caiu para os níveis de 2019 em 2021: 5.6%. No entanto, o Luxemburgo tem que combater o desemprego de longa duração, que afeta um em cada dois desempregados. Este valor dá uma ideia da grande falta de correspondência entre as competências dos que procuram emprego e as necessidades do mercado laboral atual.

A grande maioria dos “desempregados persistentes” são pessoas com pouca formação e mais velhas. E a proporção de “pessoas em risco de pobreza ou exclusão social” está ao nível da média dos 27 países europeus (sendo o Grão-Ducado o que tem o maior PIB europeu). Esta caraterística luxemburguesa é analisada também pelo observatório dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU.

A pobreza no Luxemburgo cresceu mais depressa do que em qualquer outro Estado europeu e foi apenas devido a grandes transferências de fundos que metade da população não caiu abaixo dos níveis de pobreza. As políticas para o mercado de trabalho incluem o chamado programa de formação “FutureSkills” (Competências do Futuro) dedicado a desempregados, especialmente acima dos 45 anos, tornando-os mais capazes de se manterem num mercado de trabalho em evolução.

Barreira da língua: nem todos os alunos são iguais. Uma descoberta surpreendente é que as competências dos alunos luxemburgueses são mais baixas que a média europeia e fortemente ligas ao ambiente socioeconómico. A Comissão entende que “aumentar o nível de competências básicas dos alunos é essencial para o crescimento económico e bem-estar individual”. Um estudo de 2018 revelou que a diferença de literacia entre alunos de baixo e alto estrato socioeconómico é das mais altas dos 27 países da UE.

Os dados recolhidos por vários estudos revelam que as hipóteses de sucesso dos estudantes estão muito relacionadas com o seu background linguístico: miúdos que não provêm de uma família falante de luxemburguês ou alemão acedem muito menos ao ensino secundário clássico. E o sistema de ensino de três línguas é desafiante para todos, mas sobretudo para os que não falam luxemburguês em casa (60% da população). Resumindo: “O sucesso académico dos alunos depende muito mais das suas origens sociais e linguísticas do que do seu esforço”.

Energia: grande dependência dos combustíveis fósseis. O Luxemburgo é altamente dependente da importação de combustíveis fósseis e ainda não atingiu o seu potencial de produção de energia renovável e eficiência energética. Mais de 90% da energia é importada, e consiste sobretudo em petróleo (68.5%) e gás natural (17.8%). A percentagem elevada de petróleo reflete o papel central do transporte rodoviário. Já a percentagem de energias renováveis é das mais baixas da UE.

O Luxemburgo já prevê aumentar grandemente a capacidade de energia solar, e possivelmente geotérmica para o aquecimento de edifícios, e a médio prazo o hidrogénio verde (A ArcelorMittal já anunciou que quer fazer a transição). Apesar disto, recomenda a Comissão, em face da invasão russa da Ucrânia, o país terá que rever e acelerar a sua transição energética de acordo com o passo mais acelerado do RePowerEU, uma proposta que a Comissão apresentou para a União Europeia extinguir os combustíveis russos até 2027 e acelerar o desenvolvimento das energias renováveis. Em 2020, 27% das importações de gás vinham da Rússia.

Além disso, os consumidores devem ser incentivados a gerar a sua própria eletricidade (com painéis solares nos telhados, por exemplo). Melhorar a rede de transporte público e apoiar a mudança de comportamentos são outras das recomendações.

Promessas verdes. As emissões de gases com efeito de estufa por pessoa têm consistentemente excedido os níveis dos outros países da UE. O transporte rodoviário equivale a um terço dessas emissões. De um ponto de vista otimista, em 2020 o país excedeu a sua meta para transporte à base de energias renováveis e conseguiu uma redução grande de gases poluentes.

Outro aspeto positivo é que o PRR luxemburguês (com 93.4 milhões de euros em subsídios) tem “um grande foco na transição verde”. Todos os planos europeus são obrigados a destinar 37% dos fundos em investimentos na transição ecológica. O Luxemburgo vai destinar um valor muito mais alto para esse objetivo: 61%.

Uma das propostas é o da criação de um projeto habitacional com energia renovável e a investigação sobre o uso de energia geotermal para aquecimento de casas. Este projeto é visto como promissor por ser facilmente adaptável a uma larga escala. Outro destino dos dinheiros do PRR é eletrificar as frotas públicas e financiar os postos de fornecimento a carros elétricos.

