Luxemburgo. Um país com "boa situação" para quase 90% dos residentes

A grande maioria dos residentes no Luxemburgo considera que tem uma "boa situação pessoal e profissional", indica o Eurobarómetro. A "boa situação" do país é também apontada por 87% dos inquiridos. Mas há problemas para resolver.

Apesar da pandemia reina a serenidade entre os residentes do Grão-Ducado como aponta o o último Eurobarómetro da comissão europeia. Quase nove em cada dez pessoas (87%) considera que tem uma “boa situação profissional”, realça este estudo apontando que a grande maioria considera igualmente possuir uma “boa situação pessoal”.



Também o país se encontra numa “boa situação” para quase 90% dos inquiridos. Contudo, há problemas relevantes que constituem verdadeiros desafios para os residentes: A habitação e o aumento dos preços, são os principais.

O Eurobarómetro debruçou-se também sobre a forma como os residentes encaram a situação na União Europeia, e para a maioria dos inquiridos o futuro traz desafios. Dois em cada três residentes considera mesmo que a vida futura das atuais crianças na UE “será mais difícil” do que foi para as gerações mais antigas.

Luxemburgo. Habitação continua a ser o maior problema do país para os residentes No questionário do Eurobarómetro, a habitação e o aumento dos preços, a inflação e o custo de vida são as principais questões que o Grão-Ducado enfrenta neste momento. Em Portugal, a saúde continua a ter um peso nos grandes desafios do país e a nível pessoal.

Voltando ao Luxemburgo, e para a vida dos residentes, 87% dos inquiridos classificam a sua situação laboral como “boa ou muito boa”.

Para os autores do relatório a diminuição constante da taxa de desemprego e a evolução positiva do mercado de trabalho contribui para esta opinião. E são os mais jovens (46%), entre os 15-24 anos que acreditam que irão ter uma situação profissional melhor.

Já a situação do país, é mais bem vista pelos residentes com mais de 40 anos, onde 91% considera-a como “boa”. Contudo, este sentimento depende fortemente da situação financeira do agregado familiar, vincam os autores, lembrando que “as pessoas que muitas vezes têm dificuldades em pagar as suas contas são significativamente menos prováveis de indicar que a situação é boa”.

Maiores problemas

A vida tenderá a melhorar? “62% das pessoas não esperam alterações durante os próximos doze meses, conclui o estudo. “Uma em cada quatro (27%) acredita que a situação vai melhorar, enquanto cerca de um em cada dez (8%) tem uma “perspetiva mais sombria”.

A habitação continua a ser o problema mais importante de resolução no país, consideram 54% dos inquiridos. A nível pessoal o desafio mais importante é o do custo de vida, referido por 57% das pessoas. O problema do alojamento é o segundo mais importante para a vida dos residentes, sobretudo entre os inquiridos entre os 15-24 anos (43%) e a saúde a chegar em terceiro lugar (30%).

