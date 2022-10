Primeiros dois meses foram positivos, mas situação no inverno poderá mudar consideravelmente devido ao frio.

Crise energética

Luxemburgo ultrapassou meta de redução do consumo de gás

Henrique DE BURGO

A missão de diminuir o consumo de gás Luxemburgo está a superar a meta estabelecida pela União Europeia e pelo Governo. Pelo menos para já. A meta de redução de 15% de gás foi, aliás, ultrapassada já em setembro para menos 26% de consumo deste combustível.

Durante a apresentação do mais recente relatório sobre o consumo de gás natural esta quinta-feira, o ministro da Energia, Claude Turmes, garantiu que em setembro a redução foi de 26% face ao período de referência, entre 2017 e 2022.

No mês anterior, em agosto, o consumo de gás foi ainda menor, com uma diminuição de 37%.

O ministro congratulou-se com os números que demonstram que o Estado, as comunas, as empresas e os cidadãos "responderam ao apelo e estão a fazer esforços para poupar gás".

Mas apesar dos primeiros resultados animadores, o ministro alerta que "ainda é preciso cautela" porque o inverno promete ser muito frio, sendo provável que o consumo de gás para aquecimento poderá aumentar consideravelmente.

Os Estados-membros da União Europeia acordaram, numa primeira fase, reduzir o consumo de gás em 15%. Esta medida é voluntária e vigora entre 1 de agosto de 2022 e 31 de março de 2023, para fazer face à queda do abastecimento do gás russo.

