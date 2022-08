O túnel conhecido como "Schieburg" não estava a ser utilizado devido a obras de construção.

Luxemburgo. Túnel ferroviário entre Kautenbach e Wilwerwiltz desaba

O túnel conhecido como "Schieburg" não estava a ser utilizado devido a obras de construção.

Os Caminhos de Ferro Luxemburgueses (CFL), confirmaram que um túnel ferroviário não utilizado entre Kautenbach e Wilwerwiltz colapsou.

O local não estava a ser utilizado devido a obras, daí que não nenhum comboio esteve em perigo e não há feridos a registar.

Através de um comunicado ao final da tarde, a CFL confirmou que ocorreu um deslizamento no "Schieburg", no norte do Luxemburgo. "Parte da rocha atrás da abóbada do túnel “Schieburg” desmoronou ao longo de 4 metros, como parte dos trabalhos de manutenção previstos para o nível deste túnel”, explica a CFL.



O incidente ocorreu na manhã de sábado no túnel que serve a linha 10, que liga Luxemburgo-Cidade a Gouvy e depois Liège, na Bélgica.



A empresa garante que todas as medidas de segurança foram tomadas antes. "Foram realizados levantamentos geológicos e ancoragens visando garantir a estabilidade da rocha envolvente das obras", refere o comunicado de imprensa.



O site da CFL mantém que os trabalhos que começaram a 20 de agosto devem terminar no domingo, 5 de setembro, e o tráfego ferroviário será retomado na segunda-feira, 6 de setembro.



