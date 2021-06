Aproveite para passear esta tarde pois para amanhã estão previstas trovoadas que podem ofuscar o sol reinante no país. Mesmo com chuva o calor vai manter-se nos próximos dias.

Luxemburgo 'tropical'?

Trovoadas de verão. Chuvas com 25 graus de calor são esperados domingo

No Luxemburgo vai estar calor durante os próximos dias mas trovoadas e chuva vão estragar o bom tempo deste final de junho.

Para amanhã, domingo o Meteolux prevê que os termómetros se mantenham nos 25 graus celsius de máximas mas o sol vai esconder-se por detrás de trovoadas e chuva. Na segunda-feira as máximas sobem aos 26 graus mas as trovoadas de verão vão ser mais intensas.

Grão-Ducado em alerta amarelo devido à trovoada O Meteolux colocou todo o território nacional em aviso amarelo, devido ao risco de trovoadas entre a tarde e a noite desta quarta-feira.

Até ao final da semana já não está previsto trovejar, mas a chuva vai continuar a estragar os dias solarengos, e a temperatura tende a baixar um pouco, até aos 22 graus previstos para quinta-feira. As mudanças climáticas estão abaralhar as estações do ano e há dias em que as condições meteorológicas na Europa e o Luxemburgo são semelhantes às dos países dos trópicos.

