De acordo com dados provisórios divulgados hoje pelo Gabinete Luxemburguês de Acolhimento e Integração (OLAI, na sigla em francês), há 13.093 portugueses inscritos para votar nas próximas eleições municipais, mais 872 que em 2011.

De fora dos cadernos eleitorais ficaram 47 mil portugueses que cumpriam os requisitos para votar nestas eleições, reservadas aos residentes no país há mais de cinco anos.

Nas últimas eleições autárquicas, em outubro de 2011, havia 12.221 portugueses recenseados, que correspondiam a 19 por cento dos eleitores então possíveis, de acordo com um estudo do Centro de Estudos e de Formação Intercultural e Social (CEFIS). Agora, a percentagem de portugueses inscritos é de 21,7%, aponta o OLAI. Aquele organismo frisa no entanto que a forma como a taxa de recenseados é calculada foi alterada, impossibilitando a comparação. Nas últimas eleições, o total de eleitores potenciais incluía todos os residentes com mais de 18 anos, sem ter em conta a condição de residência de cinco anos. Agora, o cálculo passou a ter em conta apenas os que estão no Luxemburgo há mais de cinco anos. Por essa razão, o total de eleitores potenciais é agora menor, aumentando automaticamente a taxa de recenseados.



Globalmente, há agora 34.638 estrangeiros recenseados para as eleições de 8 de outubro, de 134 nacionalidades diferentes. Os portugueses, que representam a maior comunidade de estrangeiros no Luxemburgo, são também a primeira nacionalidade na lista, com 13.093 inscritos (37,7% do total). Seguem-se os franceses, com 5.120 recenseados, os italianos, com 3.378, os belgas, com 3.186 recenseados, e os alemães, com 2.215.

A taxa de inscrição dos portugueses (isto é, a percentagem de recenseados em relação ao total de pessoas que preenchem as condições para votar) é de 22,7%, em linha com a média do total de estrangeiros, que é de 22,8%.

Segundo o OLAI, desde 8 de outubro de 2016 inscreveram-se mais 9.502 estrangeiros, dos quais 2.366 portugueses. Aquele organismo aponta que o elevado número de naturalizações (cerca de três mil por ano) fez descer o número de estrangeiros recenseados entre 2011 e 2016, baixando o saldo final.