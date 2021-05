Não renovação dos arrendamentos e revisão do valor das rendas foram retomadas em abril, denuncia o Déi Lénk, que contestou a situação das três famílias, entretanto realojadas pelas entidades municipais.

Luxemburgo. Três famílias com crianças obrigadas a deixar apartamento na capital

Não renovação dos arrendamentos e revisão do valor das rendas foram retomadas em abril, denuncia o Déi Lénk, que contestou a situação das três famílias, entretanto realojadas pelas entidades municipais.

Três famílias com crianças foram despejadas das suas casas, na rua Glesener, esta sexta-feira de manhã.

Segundo a RTL, o despejo levou a protesto do partido Déi Lénk, que refere que os despejos foram retomadas no Luxemburgo desde abril.

De acordo com o partido, este despejo é um caso "clássico" que acontece na sequência da recompra do edifício que alberga os apartamentos, "por uma empresa financeira que pôs fim à renovação do arrendamento a fim de libertar [os apartamentos] para uma renda bem mais elevada do que a antiga".

Com novos valores que se tornam incomportáveis para os antigos inquilinos estes veem-se obrigados a deixar as casas, "mesmo tendo um salário", como é o caso destas três famílias envolvidas, "mesmo tendo um salário", diz aquele partido.

A Cidade do Luxemburgo, adianta a RTL, assumiu entretanto a tarefa de realojar com urgência estas famílias, mas apenas "por um período de três meses", período após o qual terão de procurar habitação por si próprias.

"Os verdadeiros problemas começarão no final dos três meses. Se faltar alojamento alternativo acessível devido ao rápido aumento das rendas e à drástica falta de habitação social, é óbvio que o período de três meses terá então de ser prolongado", acrescenta o Déi Lénk, que pediu a suspensão dos despejos no mercado de arrendamento até 31 de dezembro de 2021.

O partido considera "inaceitável que as famílias acabem na rua com os seus filhos, ou mesmo que as crianças sejam separadas dos seus pais, devido à falta de alojamento disponível" e pede à Cidade do Luxemburgo para aumentar o número de unidades de habitação de emergência e de fogos de habitação social, num futuro próximo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.