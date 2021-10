Em Munsbach, Esch/Alzette e na capital a polícia apreendeu cartas e instaurou processos a vários motoristas alcoolizados.

Luxemburgo. Trator em chamas e veículos destruídos por excesso de álcool

Mais uma noite de sexta-feira perigosa e agitada nas estradas do Luxemburgo devido ao excesso de álcool. Mas também houve tratores em chamas.



Ainda o sol se punha e as forças policiais foram chamadas à rua Michel Horman, em Echternach, onde o trator se incendiou causando confusão e agitação no local. Brigadas de Echternach e Berdorf conseguiram apagar as chamas que se libertavam do veículo agrícola. Não houve feridos, mas segundo o relatório policial os danos materiais foram elevados.

Por volta das 21h30, um carro bateu na A3 em Bettemburger AKreuz e os bombeiros de Battembourg e Dudelange tiveram de executar várias tarefas para proceder à remoção do veículo acidentado.

Duas horas depois começavam os alertas para acidentes causados por excesso de álcool. Cerca das 23 horas, a polícia iniciou uma perseguição a um motorista que conduzia a alta velocidade em Munsbach. O condutor foi parado e o teste de alcoolemia comprovou que o sujeito conduzia sob o efeito de álcool. Ficou sem carta de condução.

Uma hora depois, outro condutor na Rue do Luxembourg, em Esch/Alzette embateu contra vários veículos estacionados e a polícia foi chamada. O homem ainda continuou viagem e colidiu contra um sinal de trânsito. A polícia procedeu à inspeção e verificou que o sujeito estava alcoolizado. Foi aberto um inquérito.

A batalha contra a condução perigosa devido ao álcool continuou noite dentro, como informa o relatório policial deste sábado.

Pelas 1h40 da noite houve um acidente no cruzamento da Avenida Monterey com a Boulevard Joseph II em Luxemburgo. Um dos condutores passou com o sinal vermelho e a colisão foi inevitável. A polícia procedeu aos testes de álcool e os dois condutores, que saíram ilesos do acidente, estavam alcoolizados. Ficaram ambos sem carta de condução e têm de responder em tribunal.

Eram já 02h00 da madrugada quando uma patrulha policial obrigou um condutor a parar na A4 pois conduzia em excesso de velocidade. Resultado: ficou sem carta de condução e com um processo.

